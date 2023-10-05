إنتر وميلان يتطلعان إلى الفوز وتمديد الصراع بينهما على اللقب

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- Akhbar Al Khaleej) روما- (د ب أ): يتواصل الصراع الشرس بين الجارين إنتر ميلان وميلان في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر المرحلة الثامنة والتي يخوض كلاهما خلالها مواجهة قد تبدو سهلة على الورق.
وقد يجد إنتر ميلان نفسه منفردا بالصدارة ولو لساعات قليلة حينما يلاقي ضيفه بولونيا عصر السبت، انتظارا لما ستسفر عنه مواجهة ميلان مع مضيفه جنوه مساء اليوم ذاته ضمن المرحلة الثامنة.
ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات متباينة، حيث نجح إنتر في مهمته القارية وفاز على ضيفه بنفيكا البرتغالي 1 /صفر محققا فوزه الأول في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بعد تعادله في المباراة الأولى مع مضيفه ريال سوسيداد، أما ميلان فلم يذق طعم النصر حتى الآن في البطولة القارية حيث تعادل سلبيا مع مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بعد تعادله بدون أهداف أيضا في الجولة الأولى مع ضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
ويتقاسم إنتر وميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة لكل منهما، لكن إنتر يتفوق بفارق الأهداف، علما بأن كلاهما سجل سبعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة.
ويقدم إنتر ميلان مستويات متميزة هذا الموسم تحت قيادة مدربه سيموني إنزاجي، حيث يمتلك أقوى خط هجوم بتسجيله 19 هدفا في الوقت الذي اهتزت شباكه ثلاث مرات فقط، ليكون صاحب أقوى خط دفاع أيضا، أما ميلان فسجل 15 هدفا واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.
وحقق ميلان ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري المحلي منذ سقوطه المدوي على ملعب إنتر 1/ 5 ويبحث الفريق عن فوزه الرابع على التوالي لتعزيز آماله في التتويج باللقب الذي أحرزه في الموسم قبل الماضي.
وفي آخر ثلاث مباريات لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، حقق انتصارين على إمبولي 1/ صفر وساليرنيتانا 4/ صفر، وتخللهما هزيمة أمام ساسولو 1/ 2 وهي الهزيمة الوحيدة للفريق هذا الموسم.
ويمتلك إنتر ميلان كل العناصر المطلوبة لإعادة لقب الدوري الإيطالي لملعب جوزيبي مياتزا بعد غياب عامين، لكنه يتحتم عليه أولا أن يفض الاشتباك مع ميلان ملاحقه المباشر، بجانب إخماد طموح نابولي ويوفنتوس وفيورنتينا، حيث يتأخرون جميعا بفارق أربع نقاط فقط عن الصدارة.
ويشهد ملعب ملعب دييجو ارماندو مارادونا مساء الأحد مواجهة قوية تجمع بين نابولي حامل اللقب وضيفه فيورنتينا، حيث يتطلع كلاهما للفوز للاقتراب خطوة من أهل القمة مع تعزيز الطموحات في المشاركة على الصعيد الأوروبي في الموسم المقبل.
ويتطلع نابولي لتصحيح مساره بعد خسارته على ملعبه أمام ريال مدريد الإسباني 2/3 في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال، ولكن هذه الهزيمة أعقبت انتصارين متتاليين في الدوري المحلي.
ويقدم فيورنتينا مسيرة رائعة تحت قيادة مدربه رودي جارسيا، وحقق الفريق أربعة انتصارات مقابل تعادلين وهزيمة واحدة، كما فاز الفريق في ثلاث من آخر أربع مباريات في الدوري المحلي.
ويلتقي يوفنتوس يوم السبت مع ضيفه تورينو في مواجهة ديربي، تجمع بين صاحب المركز الرابع وصاحب المركز العاشر.
ولا يشارك يوفنتوس في أي بطولة أوروبية هذا الموسم بعد خصم نقاط من رصيده في الموسم الماضي، لكنه رغم ذلك لا يسير على النحو المأمول في الدوري المحلي، وفاز مرة واحدة فقط في أخر ثلاث مباريات مقابل تعادل
وهزيمة.
ويرفع روما شعار لا بديل عن الفوز خلال مواجهته أمام مضيفه كالياري مساء الأحد، إذ يحتل الفريق تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو المركز الثالث عشر برصيد ثماني نقاط من انتصارين وتعادلين وثلاث هزائم.
ولا يختلف الوضع كثيرا بالنسبة للاتسيو قبل مواجهته أمام ضيفه اتلانتا عصر الأحد، حيث يحتل المركز السادس عشر، بعد أن ذاق طعم النصر مرتين فقط مقابل تعادل وحيد وأربع هزائم، لكن الفريق يخوض تلك المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على ملعب سيلتك الاسكتلندي بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا.
وتنطلق الجولة الثامنة للدوري الإيطالي غدا الجمعة بلقاءي إمبولي مع أودينيزي وليتشي مع ساسولو... ويلتقي يوم الأحد مونزا مع ساليرنيتانا وفروسينوني مع فيرونا.
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