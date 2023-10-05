إنتر وميلان يتطلعان إلى الفوز وتمديد الصراع بينهما على اللقب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬يجد‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬نفسه‭ ‬منفردا‭ ‬بالصدارة‭ ‬ولو‭ ‬لساعات‭ ‬قليلة‭ ‬حينما‭ ‬يلاقي‭ ‬ضيفه‭ ‬بولونيا‭ ‬عصر‭ ‬السبت،‭ ‬انتظارا‭ ‬لما‭ ‬ستسفر‭ ‬عنه‭ ‬مواجهة‭ ‬ميلان‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬جنوه‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭. ‬

ويدخل‭ ‬الفريقان‭ ‬المباراة‭ ‬بمعنويات‭ ‬متباينة،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬إنتر‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬القارية‭ ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬1‭ /‬صفر‭ ‬محققا‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬سوسيداد،‭ ‬أما‭ ‬ميلان‭ ‬فلم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬النصر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬سلبيا‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬بدون‭ ‬أهداف‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭. ‬

‭ ‬ويتقاسم‭ ‬إنتر‭ ‬وميلان‭ ‬صدارة‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬برصيد‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬لكن‭ ‬إنتر‭ ‬يتفوق‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬كلاهما‭ ‬سجل‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬هزيمة‭ ‬واحدة‭.

‬ويقدم‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬مستويات‭ ‬متميزة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاجي،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬أقوى‭ ‬خط‭ ‬هجوم‭ ‬بتسجيله‭ ‬19‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬اهتزت‭ ‬شباكه‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬فقط،‭ ‬ليكون‭ ‬صاحب‭ ‬أقوى‭ ‬خط‭ ‬دفاع‭ ‬أيضا،‭ ‬أما‭ ‬ميلان‭ ‬فسجل‭ ‬15‭ ‬هدفا‭ ‬واستقبلت‭ ‬شباكه‭ ‬ثمانية‭ ‬أهداف‭. ‬

وحقق‭ ‬ميلان‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬منذ‭ ‬سقوطه‭ ‬المدوي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬إنتر‭ ‬1‭/ ‬5‭ ‬ويبحث‭ ‬الفريق‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لتعزيز‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭. ‬

وفي‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬لإنتر‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي،‭ ‬حقق‭ ‬انتصارين‭ ‬على‭ ‬إمبولي‭ ‬1‭/ ‬صفر‭ ‬وساليرنيتانا‭ ‬4‭/ ‬صفر،‭ ‬وتخللهما‭ ‬هزيمة‭ ‬أمام‭ ‬ساسولو‭ ‬1‭/ ‬2‭ ‬وهي‭ ‬الهزيمة‭ ‬الوحيدة‭ ‬للفريق‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬

ويمتلك‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬كل‭ ‬العناصر‭ ‬المطلوبة‭ ‬لإعادة‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لملعب‭ ‬جوزيبي‭ ‬مياتزا‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬عامين،‭ ‬لكنه‭ ‬يتحتم‭ ‬عليه‭ ‬أولا‭ ‬أن‭ ‬يفض‭ ‬الاشتباك‭ ‬مع‭ ‬ميلان‭ ‬ملاحقه‭ ‬المباشر،‭ ‬بجانب‭ ‬إخماد‭ ‬طموح‭ ‬نابولي‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬وفيورنتينا،‭ ‬حيث‭ ‬يتأخرون‭ ‬جميعا‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭.

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ويشهد‭ ‬ملعب‭ ‬ملعب‭ ‬دييجو‭ ‬ارماندو‭ ‬مارادونا‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وضيفه‭ ‬فيورنتينا،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬كلاهما‭ ‬للفوز‭ ‬للاقتراب‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬القمة‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬الطموحات‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭. ‬

ويتطلع‭ ‬نابولي‭ ‬لتصحيح‭ ‬مساره‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬2‭/‬3‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لدوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬الهزيمة‭ ‬أعقبت‭ ‬انتصارين‭ ‬متتاليين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.

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ويقدم‭ ‬فيورنتينا‭ ‬مسيرة‭ ‬رائعة‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬رودي‭ ‬جارسيا،‭ ‬وحقق‭ ‬الفريق‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬تعادلين‭ ‬وهزيمة‭ ‬واحدة،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭. ‬

ويلتقي‭ ‬يوفنتوس‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬تورينو‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ديربي،‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬وصاحب‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭. ‬

ولا‭ ‬يشارك‭ ‬يوفنتوس‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬خصم‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنه‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يسير‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المأمول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬وفاز‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬أخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭

‬وهزيمة‭. ‬

ويرفع‭ ‬روما‭ ‬شعار‭ ‬لا‭ ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬خلال‭ ‬مواجهته‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬كالياري‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬إذ‭ ‬يحتل‭ ‬الفريق‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وتعادلين‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭. ‬

ولا‭ ‬يختلف‭ ‬الوضع‭ ‬كثيرا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للاتسيو‭ ‬قبل‭ ‬مواجهته‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬اتلانتا‭ ‬عصر‭ ‬الأحد،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ذاق‭ ‬طعم‭ ‬النصر‭ ‬مرتين‭ ‬فقط‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬وحيد‭ ‬وأربع‭ ‬هزائم،‭ ‬لكن‭ ‬الفريق‭ ‬يخوض‭ ‬تلك‭ ‬المواجهة‭ ‬بمعنويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سيلتك‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬

وتنطلق‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬للدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭ ‬بلقاءي‭ ‬إمبولي‭ ‬مع‭ ‬أودينيزي‭ ‬وليتشي‭ ‬مع‭ ‬ساسولو‭... ‬ويلتقي‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬مونزا‭ ‬مع‭ ‬ساليرنيتانا‭ ‬وفروسينوني‭ ‬مع‭ ‬فيرونا‭.‬