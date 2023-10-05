سان جيرمان للنهوض من صفعة نيوكاسل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) باريس (أ ف ب): يسعى باريس سان جيرمان، حامل اللقب، إلى النهوض من الصفعة القوية التي تلقاها بخسارته الفادحة 1-4 أمام نيوكاسل الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، عندما يحلّ الأحد ضيفاً على رين السادس في المرحلة الثامنة من بطولة فرنسا لكرة القدم.
وسقط فريق العاصمة الفرنسية المملوك قطريا في معقل نيوكاسل «سانت جيمس بارك» الذي كان مسرحا لأوّل مباراة لـ«مغبايز» منذ عقدين من الزمن في البطولة القارية، وقد وصف مدربه ادي هاو الأمسية بـ«الرائعة».
والخسارة هي الأقسى لسان جرمان على الصعيد القاري منذ أن كان ضحية ريمونتادا شهيرة ضد برشلونة الإسباني عام 2017 عندما تقدم على الأخير 4-0 على أرضه قبل أن يتلقى هزيمة تاريخية 1-6 في كامب نو. كما إنها المرة الأولى تهتزّ شباك سان جرمان أربعة أهداف في مختلف المسابقات منذ فبراير 2020.
واعتبر مدرّب سان جرمان الجديد لوبس انريكي أنه المسؤول عن الهزيمة أمام نيوكاسل بقوله: «بالتأكيد، أنا المسؤول الأوّل عن هذه النتيجة. ليس لدي مشكلة مع سلوك اللاعبين. النتيجة منطقية لكن فارق الأهداف لا يعكس سير المباراة».
وأضاف «كان بالإمكان أن نكون أفضل من ناحية الضغط على المنافس، لكن اللاعبين قاموا بما طلبته منهم. على العموم، أنا راض عن الأداء باستثناء ربما في الأمتار العشرين الأخيرة وبطبيعة الحال عن الأخطاء التي ارتكبت وأدّت إلى تلقي الأهداف».
وتابع «بطبيعة الحال، يتعين علينا تحسين بعض الأمور في المستقبل».
ولا تسير الأمور بطريقة مثالية في الدوري المحلي أيضاً لسان جرمان، فبعد بداية متعثرة نجح الفريق في تحقيق سلسلة من الانتصارات قبل أن يهتز مستواه في الأسابيع الأخيرة، حيث خسر على أرضه أمام نيس 2-3 وسقط في فخ التعادل السلبي مع كليرمون فيران، في حين حقق الفوز على مرسيليا غريمه التقليدي 4-0.
ويحتل سان جرمان المركز الخامس حاليا برصيد 12 نقطة متخلفا، بفارق نقطتين عن المتصدرين موناكو وبريست.
في المقابل، تبرز مباراة رينس الثالث ضد موناكو صاحب المركز الأول حيث تفصل بينهما نقطة واحدة فقط.
ويعوّل موناكو على مهاجميه المخضرم وسام بن يدر صاحب أربعة أهداف هذا الموسم والأمريكي الشاب فولارين بالوغان.
يُعتبر رينس مفاجأة الموسم حتى الآن ويخوض المواجهة ضد فريق الإمارة منتشيا بتحقيقه أربعة انتصارات في سبع مباريات.
في المقابل، يأمل لنس في البناء على فوزه اللافت على أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا العائد إليها بعد غياب أكثر من عقدين من الزمن، عندما يواجه منافسه ليل في ديربي شمال البلاد.
وكان لنس بقيادة مدربه فرانك ايز حقق المفاجأة الموسم الماضي بحلوله وصيفا لسان جرمان بفضل قوته على ملعب «بولارت ديليليس»، حيث خاض 19 مباراة فاز في 17 منها وتعادل واحدة وخسر واحدة فقط الموسم الماضي في الدوري المحلي.
ويبرز في صفوف لنس المهاجم الجديد ايلي واهي القادم من مونبلييه في صفقة قياسية لفريقه مقابل 35 مليون يورو.
وحل واهي (20 عاماً) بدلا من أفضل هداف في الفريق الموسم الماضي البلجيكي لويس اوبندا المنتقل إلى لايبزيغ الألماني.
وحقق لنس الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات بعد فشله في الفوز في مبارياته الست الأولى هذا الموسم.
وفي المباريات الأخرى، يلتقي ستراسبورغ مع نانت، متز مع نيس، مرسيليا مع لوهافر، بريست مع تولوز، ليون مع لوريان ومونبلييه مع كليرمون فيران.
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