سان جيرمان للنهوض من صفعة نيوكاسل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسقط‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬المملوك‭ ‬قطريا‭ ‬في‭ ‬معقل‭ ‬نيوكاسل‭ ‬‮«‬سانت‭ ‬جيمس‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مسرحا‭ ‬لأوّل‭ ‬مباراة‭ ‬لـ«مغبايز‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية،‭ ‬وقد‭ ‬وصف‭ ‬مدربه‭ ‬ادي‭ ‬هاو‭ ‬الأمسية‭ ‬بـ«الرائعة‮»‬‭.‬

والخسارة‭ ‬هي‭ ‬الأقسى‭ ‬لسان‭ ‬جرمان‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬القاري‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬ضحية‭ ‬ريمونتادا‭ ‬شهيرة‭ ‬ضد‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬الأخير‭ ‬4‭-‬0‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬هزيمة‭ ‬تاريخية‭ ‬1‭-‬6‭ ‬في‭ ‬كامب‭ ‬نو‭. ‬كما‭ ‬إنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬تهتزّ‭ ‬شباك‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬منذ‭ ‬فبراير‭ ‬2020‭.‬

واعتبر‭ ‬مدرّب‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الجديد‭ ‬لوبس‭ ‬انريكي‭ ‬أنه‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬بالتأكيد،‭ ‬أنا‭ ‬المسؤول‭ ‬الأوّل‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭. ‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬مشكلة‭ ‬مع‭ ‬سلوك‭ ‬اللاعبين‭. ‬النتيجة‭ ‬منطقية‭ ‬لكن‭ ‬فارق‭ ‬الأهداف‭ ‬لا‭ ‬يعكس‭ ‬سير‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كان‭ ‬بالإمكان‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المنافس،‭ ‬لكن‭ ‬اللاعبين‭ ‬قاموا‭ ‬بما‭ ‬طلبته‭ ‬منهم‭. ‬على‭ ‬العموم،‭ ‬أنا‭ ‬راض‭ ‬عن‭ ‬الأداء‭ ‬باستثناء‭ ‬ربما‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬العشرين‭ ‬الأخيرة‭ ‬وبطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬عن‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬ارتكبت‭ ‬وأدّت‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬الأهداف‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬بطبيعة‭ ‬الحال،‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬تحسين‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬تسير‭ ‬الأمور‭ ‬بطريقة‭ ‬مثالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬أيضاً‭ ‬لسان‭ ‬جرمان،‭ ‬فبعد‭ ‬بداية‭ ‬متعثرة‭ ‬نجح‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يهتز‭ ‬مستواه‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬نيس‭ ‬2‭-‬3‭ ‬وسقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مرسيليا‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬4‭-‬0‭.‬

ويحتل‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬حاليا‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬متخلفا،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬المتصدرين‭ ‬موناكو‭ ‬وبريست‭.‬

‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬تبرز‭ ‬مباراة‭ ‬رينس‭ ‬الثالث‭ ‬ضد‭ ‬موناكو‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬حيث‭ ‬تفصل‭ ‬بينهما‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭.‬

ويعوّل‭ ‬موناكو‭ ‬على‭ ‬مهاجميه‭ ‬المخضرم‭ ‬وسام‭ ‬بن‭ ‬يدر‭ ‬صاحب‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والأمريكي‭ ‬الشاب‭ ‬فولارين‭ ‬بالوغان‭.‬

يُعتبر‭ ‬رينس‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ويخوض‭ ‬المواجهة‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬الإمارة‭ ‬منتشيا‭ ‬بتحقيقه‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يأمل‭ ‬لنس‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬فوزه‭ ‬اللافت‭ ‬على‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬العائد‭ ‬إليها‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬منافسه‭ ‬ليل‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭. ‬

وكان‭ ‬لنس‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬فرانك‭ ‬ايز‭ ‬حقق‭ ‬المفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بحلوله‭ ‬وصيفا‭ ‬لسان‭ ‬جرمان‭ ‬بفضل‭ ‬قوته‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بولارت‭ ‬ديليليس‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬19‭ ‬مباراة‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬منها‭ ‬وتعادل‭ ‬واحدة‭ ‬وخسر‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

ويبرز‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬لنس‭ ‬المهاجم‭ ‬الجديد‭ ‬ايلي‭ ‬واهي‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬مونبلييه‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬قياسية‭ ‬لفريقه‭ ‬مقابل‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

وحل‭ ‬واهي‭ (‬20‭ ‬عاماً‭) ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬هداف‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬البلجيكي‭ ‬لويس‭ ‬اوبندا‭ ‬المنتقل‭ ‬إلى‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الألماني‭.‬

وحقق‭ ‬لنس‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بعد‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وفي‭ ‬المباريات‭ ‬الأخرى،‭ ‬يلتقي‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬مع‭ ‬نانت،‭ ‬متز‭ ‬مع‭ ‬نيس،‭ ‬مرسيليا‭ ‬مع‭ ‬لوهافر،‭ ‬بريست‭ ‬مع‭ ‬تولوز،‭ ‬ليون‭ ‬مع‭ ‬لوريان‭ ‬ومونبلييه‭ ‬مع‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران‭.‬







