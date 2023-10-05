محاكمة عاجلة للصين سرقا جمعية خيرية بالشاخورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية بأن النيابة العامة تلقت إخطاراً من مركز شرطة البديع بمديرية شرطة المحافظة الشمالية مفاده تعرض جمعية خيرية بمنطقة الشاخورة للسرقة، وأن تحريات شعبة البحث والتحري بالإدارة الأمنية قد تمكنت من تحديد هوية مرتكبي الجريمة، وبناءً على ما توصلت إليه التحريات تم استصدار أمر بضبط وإحضار المتهمين، وتمكن رجال الأمن من القبض عليهم.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور إخطارها بالواقعة، واستجوبت المتهمين، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، كما ندبت المختصين لفحص العينات المرفوعة من مسرح الجريمة، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية.
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