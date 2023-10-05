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محاكمة عاجلة للصين سرقا جمعية خيرية بالشاخورة

10/5/2023 7:10:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تلقت‭ ‬إخطاراً‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬البديع‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬مفاده‭ ‬تعرض‭ ‬جمعية‭ ‬خيرية‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشاخورة‭ ‬للسرقة،‭ ‬وأن‭ ‬تحريات‭ ‬شعبة‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬بالإدارة‭ ‬الأمنية‭ ‬قد‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬مرتكبي‭ ‬الجريمة،‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬التحريات‭ ‬تم‭ ‬استصدار‭ ‬أمر‭ ‬بضبط‭ ‬وإحضار‭ ‬المتهمين،‭ ‬وتمكن‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬إخطارها‭ ‬بالواقعة،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمين،‭ ‬وأمرت‭ ‬بحبسهم‭ ‬احتياطياً‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق،‭ ‬كما‭ ‬ندبت‭ ‬المختصين‭ ‬لفحص‭ ‬العينات‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬مسرح‭ ‬الجريمة،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬المتهمين‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭.‬

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