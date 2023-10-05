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السجن 3 سنوات لعضو بشبكة مكالمات احتيالية

10/5/2023 7:10:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬آسيوي‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬إجرامية‭ ‬تحتال‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬إلكترونيا،‭ ‬حيث‭ ‬أدين‭ ‬المستأنف‭ ‬وآخرين‭ ‬بالاستيلاء‭ ‬على‭ ‬1100‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬احدى‭ ‬الضحايا‭.‬

وبدأت‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬مواطن‭ ‬ببلاغ‭ ‬لإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مفاده‭ ‬تلقيه‭ ‬رسالة‭ ‬هاتفية‭ ‬بضرورة‭ ‬تحديث‭ ‬بياناته‭ ‬ببرنامج‭ ‬لشركة‭ ‬مالية‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬قام‭ ‬بإدخال‭ ‬بيانات‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬تلقى‭ ‬اتصالا‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬ادّعى‭ ‬أنه‭ ‬موظف‭ ‬مختص‭ ‬بتحديث‭ ‬بيانات‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬تزويده‭ ‬برقم‭ (‬ OTP ‭) ‬وبعدها‭ ‬فوجئ‭ ‬بسحب‭ ‬مبلغ‭ ‬600‭ ‬دينار‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬توجه‭ ‬للبنك‭ ‬فكشفوا‭ ‬له‭ ‬تعرضه‭ ‬لعملية‭ ‬احتيالية،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬المبلغ،‭ ‬أي‭ ‬أنه‭ ‬خسر‭ ‬600‭ ‬دينار‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتورطين‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬4‭ ‬آسيويين‭ ‬أعمارهم‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬الذين‭ ‬شكلوا‭ ‬عصابة‭ ‬بمعاونة‭ ‬مجهولين‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬لتسهيل‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وأن‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬كلف‭ ‬المتهمين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬بفتح‭ ‬عدة‭ ‬حسابات‭ ‬بنكية‭ ‬بغرض‭ ‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬المستولى‭ ‬عليها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إعادة‭ ‬تحويلها‭ ‬عبر‭ ‬شركات‭ ‬الصرافة‭ ‬وحسابات‭ ‬بنكية‭ ‬مجهولة‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تتبعها‭ ‬مقابل‭ ‬حصولهما‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية،‭ ‬فيما‭ ‬يكون‭ ‬دور‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬تسلم‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬وإرسالها‭ ‬إلى‭ ‬الرابع‭ ‬الموجود‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬وإثر‭ ‬ذلك‭ ‬العمل‭ ‬الإجرامي‭ ‬الذي‭ ‬انتظم‭ ‬عليه‭ ‬المتهمون‭ ‬تم‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المتهمين‭. ‬

فأسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهمين‭ ‬أنهم‭ ‬اشتركوا‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مجهول‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬التوقيع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬وهو‭ ‬الرقم‭ ‬السري‭ ‬الخاص‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الائتمانية‭ ‬لغرض‭ ‬احتيالي،‭ ‬كما‭ ‬اشتركوا‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مجهول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬الاستيلاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني‭ ‬على‭ ‬مال‭ ‬مملوك‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬بطرق‭ ‬احتيالية‭ ‬بأن‭ ‬تلاقت‭ ‬إرادتهم‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬وإيهامه‭ ‬بأنهم‭ ‬موظفون‭ ‬وطلبوا‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬رقم‭ ‬بطاقته‭ ‬البنكية،‭ ‬واشتركوا‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مجهول‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬للحساب‭ ‬البنكي‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه،‭ ‬كما‭ ‬حازوا‭ ‬مواد‭ ‬إباحية‭ ‬بنظام‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬حيث‭ ‬عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الأول‭ ‬والرابع‭ ‬بالسجن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬والثاني‭ ‬والثالث‭ ‬بالسجن‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬وأيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الحكم‭.‬

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