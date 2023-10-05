براءة مشرف عمال من إصابة عامل بعاهة مستديمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬فيحان‭ ‬الفيحاني‭ ‬إن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أسندت‭ ‬إلى‭ ‬موكله‭ ‬انه‭ ‬تسبب‭ ‬بخطئه‭ ‬في‭ ‬المساس‭ ‬بسلامة‭ ‬جسم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وأحدث‭ ‬به‭ ‬الإصابة‭ ‬الموصوفة‭ ‬بتقرير‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬الذي‭ ‬افضى‭ ‬إلى‭ ‬حدوث‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بإنزال‭ ‬آلة‭ ‬كسف‭ ‬الحديد‭ ‬على‭ ‬إصبع‭ ‬السبابة‭ ‬من‭ ‬اليد‭ ‬اليسرى‭ ‬واستندت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬بشهادة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بتحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وأقوال‭ ‬الشهود‭ ‬بمحاضر‭ ‬جمع‭ ‬الاستدلالات‭.‬

ودفع‭ ‬الفحياني‭ ‬بتناقض‭ ‬اقوال‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وبقية‭ ‬شهود‭ ‬الاثبات‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تدوين‭ ‬اقوالهم‭ ‬اثناء‭ ‬جمع‭ ‬الاستدلالات‭ ‬وفي‭ ‬محاضر‭ ‬التحقيق‭ ‬امام‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬طلب‭ ‬اثناء‭ ‬المداولة‭ ‬استدعاء‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬لاستجوابه،‭ ‬وقام‭ ‬باستجواب‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬امام‭ ‬المحكمة‭ ‬وتبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استجوابه‭ ‬تناقض‭ ‬بين‭ ‬اقواله‭ ‬في‭ ‬محاضر‭ ‬الاستدلال‭ ‬والتحقيق‭ ‬امام‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬ير‭ ‬المتهم‭ ‬يقوم‭ ‬بإنزال‭ ‬آلة‭ ‬كسف‭ ‬الحديد‭ ‬على‭ ‬اصبع‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وإنما‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬له‭ ‬اصحابه‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬اثار‭ ‬الشكوك‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة،‭ ‬كما‭ ‬تمسك‭ ‬وكيل‭ ‬المتهم‭ ‬بإنكار‭ ‬المتهم‭ ‬للتهمة‭ ‬المسندة‭ ‬اليه‭ ‬وتناقض‭ ‬اقوال‭ ‬الشهود‭ ‬وكيدية‭ ‬تلك‭ ‬الاقوال‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إنه‭ ‬يكفي‭ ‬في‭ ‬المحاكمات‭ ‬الجنائية‭ ‬أن‭ ‬تشك‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬اسناد‭ ‬التهم‭ ‬الى‭ ‬المتهم‭ ‬كي‭ ‬تقضي‭ ‬بالبراءة‭ ‬مادامت‭ ‬قد‭ ‬احاطت‭ ‬بالدعوى‭ ‬عن‭ ‬بصر‭ ‬وبصيرة،‭ ‬اذ‭ ‬ان‭ ‬الشك‭ ‬يفسر‭ ‬دائما‭ ‬لمصلحة‭ ‬المتهم،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬قضاءً‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يضير‭ ‬العدالة‭ ‬إفلات‭ ‬مجرم‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬يضيرها‭ ‬الافتئات‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الافراد‭ ‬وحرياتهم،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬ببراءة‭ ‬المتهم‭ ‬من‭ ‬التهمة‭ ‬المسندة‭ ‬اليه،‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬الحكم‭ ‬لم‭ ‬يلق‭ ‬قبولا‭ ‬لدى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وقامت‭ ‬باستئناف‭ ‬حكم‭ ‬محكمة‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬وبعد‭ ‬تداول‭ ‬الدعوى‭ ‬امام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الاستئنافية‭ ‬الجنائية‭ ‬قضت‭ ‬بقبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬شكلاً‭ ‬وفي‭ ‬الموضوع‭ ‬برفضه‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭.‬