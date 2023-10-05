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بحث تعزيز التعاون السياحي بين البحرين وسلطنة عمان

10/5/2023 7:10:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ووزير‭ ‬السياحة‭ ‬بالوكالة‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬السياحي‭ ‬الثنائي‭ ‬مع‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬والتوافق‭ ‬في‭ ‬الرؤى‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬صناعة‭ ‬السياحة،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬البرنامج‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬حول‭ ‬التعاون‭ ‬السياحي‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬توقيعها‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬وحكومة‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التراث‭ ‬والسياحة‭ ‬للأعوام‭ ‬2022 2024‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬عقده‭ ‬الوزير‭ ‬فخرو‭ ‬مع‭ ‬سالم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المحروقي‭ ‬وزير‭ ‬التراث‭ ‬والسياحة‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابع‭ ‬للوزراء‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬العاصمة‭ ‬العمانية‭ ‬مسقط‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬أكتوبر،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والممارسات‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الاجتماع‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استثمار‭ ‬وتطوير‭ ‬المقاصد‭ ‬الجاذبة‭ ‬والإمكانات‭ ‬السياحية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬البلدان‭ ‬الشقيقان‭ ‬للترويج‭ ‬للقطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين،‭ ‬واستغلال‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والتاريخية‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام‭ ‬ومسؤول،‭ ‬وجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬والزوار،‭ ‬وعقد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬وشركات‭ ‬سياحة‭ ‬وسفر‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬أيضا‭ ‬آلية‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الجوية‭ ‬والبحرية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وتسهيل‭ ‬حركة‭ ‬السفر‭ ‬والتنقل‭ ‬بينهما،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬السياح‭ ‬الوافدين‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬البلدين‭ ‬وتعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬والتجاري،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التسويق‭ ‬السياحي‭ ‬المشترك،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬السياحية‭ ‬وتطوير‭ ‬المنتجات‭ ‬السياحية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬السياحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للزوار،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬المهني‭ ‬للكوادر‭ ‬السياحية‭.‬

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