بحث تعزيز التعاون السياحي بين البحرين وسلطنة عمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة بالوكالة الحرص على تعزيز التعاون السياحي الثنائي مع سلطنة عمان الشقيقة، وذلك بناءً على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والتوافق في الرؤى والأهداف المشتركة في مجال تطوير صناعة السياحة، وفي إطار البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم حول التعاون السياحي التي جرى توقيعها في أكتوبر 2022 بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة السياحة وحكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة التراث والسياحة للأعوام 2022
– 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير فخرو مع سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون، الذي استضافته العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في قطاع السياحة بين الدول الأعضاء.
كما أكد الاجتماع أهمية مواصلة العمل المشترك من أجل استثمار وتطوير المقاصد الجاذبة والإمكانات السياحية الكبيرة التي يتمتع بها البلدان الشقيقان للترويج للقطاع السياحي في كلا البلدين، واستغلال الموارد الطبيعية والثقافية والتاريخية بشكل مستدام ومسؤول، وجذب المزيد من السياح والزوار، وعقد المزيد من الشراكات مع جهات وشركات سياحة وسفر حول العالم، والوصول إلى المزيد من الأسواق السياحية في مختلف دول العالم.
وناقش الاجتماع أيضا آلية تعزيز الروابط الجوية والبحرية بين البلدين، وتسهيل حركة السفر والتنقل بينهما، بما يسهم في زيادة عدد السياح الوافدين من وإلى البلدين وتعزيز التبادل الثقافي والتجاري، وتعزيز التسويق السياحي المشترك، وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد السياحية وتطوير المنتجات السياحية المبتكرة، كما تم استعراض فرص التعاون في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات السياحية المقدمة للزوار، بما يشمل التدريب والتطوير المهني للكوادر السياحية.
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