مناقصة لإعادة تأهيل مكيفات سوق المنامة المركزي بالكامل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬20‭ ‬مناقصة‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬جهة‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬9‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬المناقصة‭ ‬المركزية‭ ‬لوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني – الإدارة‭ ‬المركزية‭ ‬للمشتريات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬الحراسة‭ ‬والحرس‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬بسمة‭ ‬للحراسة‭ ‬بأكبر‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬103‭.‬494‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭.‬

وتتطلع‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عطاءات‭ ‬مناسبة‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬الحراسة‭ ‬وتوفير‭ ‬الحراس‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لحوالي‭ ‬55‭ ‬جهة‭ ‬حكومية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬مذكور‭ ‬في‭ ‬المستندات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهذه‭ ‬المناقصة‭. ‬وستقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬بطرح‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬المركزية‭ ‬بأسلوب‭ ‬التفاوض‭ ‬التنافسي‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬عدة‭ ‬مراحل‭. ‬وتتميز‭ ‬المناقصات‭ ‬المركزية‭ ‬بإمكانية‭ ‬ترسيتها‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مورد،‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬كل‭ ‬مورد‭ ‬مسؤولا‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬فإنه‭ ‬يتم‭ ‬تشجيع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬7‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬امانة‭ ‬العاصمة‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬تكييف‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬المركزي،‭ ‬وتقدمت‭ ‬مؤسسة‭ ‬تقي‭ ‬محمد‭ ‬البحارنة‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬156805‭ ‬دنانير‭.‬

ويشتمل‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬مكيفات‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬المركزي‭ ‬بالكامل‭ (‬سوق‭ ‬الخضار‭ ‬والفواكه‭ ‬ – ‭ ‬سوق‭ ‬اللحم‭ ‬ – ‭ ‬سوق‭ ‬السمك‭)‬،‭ ‬ويشمل‭ ‬العمل‭ ‬إعادة‭ ‬تفكيك‭ ‬وتركيب‭ ‬وحدات‭ ‬تكييف‭ ‬جديدة‭ ‬وصيانة‭ ‬وتبديل‭ ‬قطع‭ ‬الغيار‭ ‬للمكيفات‭ ‬القائمة‭.‬