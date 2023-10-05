مناقصة لإعادة تأهيل مكيفات سوق المنامة المركزي بالكامل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة الإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 20 مناقصة مطروحة من 20 جهة متصرفة.
وتنافست 9 شركات على المناقصة المركزية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني – الإدارة المركزية للمشتريات الحكومية لتوفير خدمات الحراسة والحرس للجهات الحكومية، وتقدمت شركة بسمة للحراسة بأكبر العطاءات بقيمة 103.494 ملايين دينار.
وتتطلع وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى الحصول على عطاءات مناسبة لتوفير خدمات الحراسة وتوفير الحراس للجهات الحكومية لحوالي 55 جهة حكومية، وذلك وفقاً لما هو مذكور في المستندات الخاصة بهذه المناقصة. وستقوم الوزارة بطرح هذه المناقصة المركزية بأسلوب التفاوض التنافسي الذي يتضمن عدة مراحل. وتتميز المناقصات المركزية بإمكانية ترسيتها على أكثر من مورد، بحيث يكون كل مورد مسؤولا عن توفير جزء من الخدمات المطلوبة من قبل الجهات الحكومية، وبناء عليه فإنه يتم تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة.
كما تنافست 7 شركات على مناقصة طرحتها امانة العاصمة لإعادة تأهيل تكييف سوق المنامة المركزي، وتقدمت مؤسسة تقي محمد البحارنة بأقل العطاءات بقيمة 156805 دنانير.
ويشتمل نطاق العمل على إعادة تأهيل مكيفات سوق المنامة المركزي بالكامل (سوق الخضار والفواكه – سوق اللحم – سوق السمك)، ويشمل العمل إعادة تفكيك وتركيب وحدات تكييف جديدة وصيانة وتبديل قطع الغيار للمكيفات القائمة.
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