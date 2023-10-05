Friday, 06 October 2023 04:40 GMT

انعدام الأمن وقلة التمويل يعرقلان المساعدات في السودان

10/5/2023 7:10:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جنيف‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أكدت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬انعدام‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ضآلة‭ ‬التمويل‭ ‬الدولي‭ ‬يعرقلان‭ ‬الجهود‭ ‬لمساعدة‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‭ ‬هناك‭.‬

وقالت‭ ‬المنسقة‭ ‬المقيمة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنسقة‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬كلمنتين‭ ‬نكويتا‭ ‬سلامي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬ولن‭ ‬نتخلى‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬لكن‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الدولي‭ ‬وتحسين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلينا‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬عملياتنا‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬المنسقة‭ ‬أن‭ ‬19‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬قتلوا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬وأصيب‭ ‬29‭ ‬آخرون‭. ‬

واذ‭ ‬لم‭ ‬توضح‭ ‬ن‭ ‬كان‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬هؤلاء‭ ‬العاملين‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد،‭ ‬ذكرت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات،‭ ‬فإن‭ ‬جهودنا‭ ‬يتم‭ ‬إعاقتها‮»‬‭. ‬

ويشهد‭ ‬السودان‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬ابريل‭ ‬حربا‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬وتتركز‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬وإقليم‭ ‬دارفور‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭. ‬

وقالت‭ ‬نكويتا‭ ‬سلامي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالغضب‭ ‬إزاء‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬تفيد‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬نازحين‭ ‬وتشريد‭ ‬2300‭ ‬آخرين‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬اشتباكات‭ ‬‮«‬في‭ ‬26‭ ‬سبتمبر‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬المسلّحة‭ ‬السودانية‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬معسكر‭ ‬الحصاحيصا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬دارفور‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬المعارك‭ ‬قُتل‭ ‬نحو‭ ‬7500‭ ‬شخص‭ ‬بينهم‭ ‬435‭ ‬طفلًا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬أكليد‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬يرجّح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أقلّ‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬الفعلي‭ ‬للنزاع‭. ‬

كما‭ ‬اضطر‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬منازلهم‭ ‬والنزوح‭ ‬داخل‭ ‬السودان‭ ‬أو‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭. ‬

وقالت‭ ‬نكويتا‭ ‬سلامي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تمكنّا‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬آلية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬من‭ ‬تشاد‭ ‬إلى‭ ‬دارفور‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬مخزونات‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬هدفاً‭ ‬للهجمات‭ ‬أو‭ ‬النهب‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬سبتمبر،‭ ‬تمّ‭ ‬تسليم‭ ‬حوالي‭ ‬3000‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الإمدادات‭ ‬الإنسانية‭ ‬بواسطة‭ ‬66‭ ‬شاحنة‭ ‬عبر‭ ‬ست‭ ‬ولايات‭. ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬ ‭ ‬بأمان‭ ‬وبشكل‭ ‬متكرّر‭ ‬وبسرعة‮»‬‭. ‬

ويعدّ‭ ‬الوجود‭ ‬الإلزامي‭ ‬للعسكريين‭ ‬أثناء‭ ‬تحميل‭ ‬الشاحنات‭ ‬في‭ ‬بورتسودان،‭ ‬حيث‭ ‬عاودت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تشغيل‭ ‬مقرّها‭ ‬الرئيسي،‭ ‬والقتال‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬العمل‭ ‬مستحيلاً،‭ ‬والتأخير‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرات‭ ‬الدخول،‭ ‬عقبات‭ ‬إضافية‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أعربت‭ ‬نكويتا‭ ‬سلامي‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬بشأن‭ ‬الكوليرا‭. ‬وقالت‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬مكافحة‭ ‬تفشّي‭ ‬وباء‭ ‬الكوليرا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حرب‭ ‬أمر‭ ‬صعب،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬الأوقات‭. ‬ومع‭ ‬تصاعد‭ ‬القتال،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬تقريباً‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬

وتحقّق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الآفة‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الخرطوم‭ ‬وولاية‭ ‬جنوب‭ ‬كردفان‭. ‬

وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬المعقّدة‭ ‬ذات‭ ‬الأبعاد‭ ‬الهائلة،‭ ‬هناك‭ ‬أيضاً‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الأموال‭.‬

وأكدت‭ ‬نكويتا‭ ‬سلامي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬النداء‭ ‬الإنساني‭ ‬بقيمة‭ ‬2.6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬تم‭ ‬تمويل‭ ‬ثلثه‭ ‬فقط‮»‬‭.‬

MENAFN05102023000055011008ID1107198738

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث