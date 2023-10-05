انعدام الأمن وقلة التمويل يعرقلان المساعدات في السودان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬المنسقة‭ ‬المقيمة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنسقة‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬كلمنتين‭ ‬نكويتا‭ ‬سلامي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬ولن‭ ‬نتخلى‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬لكن‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الدولي‭ ‬وتحسين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلينا‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬عملياتنا‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬المنسقة‭ ‬أن‭ ‬19‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬قتلوا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬وأصيب‭ ‬29‭ ‬آخرون‭. ‬

واذ‭ ‬لم‭ ‬توضح‭ ‬ن‭ ‬كان‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬هؤلاء‭ ‬العاملين‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد،‭ ‬ذكرت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات،‭ ‬فإن‭ ‬جهودنا‭ ‬يتم‭ ‬إعاقتها‮»‬‭. ‬

ويشهد‭ ‬السودان‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬ابريل‭ ‬حربا‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬وتتركز‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬وإقليم‭ ‬دارفور‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭. ‬

وقالت‭ ‬نكويتا‭ ‬سلامي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالغضب‭ ‬إزاء‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬تفيد‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬نازحين‭ ‬وتشريد‭ ‬2300‭ ‬آخرين‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬اشتباكات‭ ‬‮«‬في‭ ‬26‭ ‬سبتمبر‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬المسلّحة‭ ‬السودانية‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬معسكر‭ ‬الحصاحيصا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬دارفور‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬المعارك‭ ‬قُتل‭ ‬نحو‭ ‬7500‭ ‬شخص‭ ‬بينهم‭ ‬435‭ ‬طفلًا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬أكليد‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬يرجّح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أقلّ‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬الفعلي‭ ‬للنزاع‭. ‬

كما‭ ‬اضطر‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬منازلهم‭ ‬والنزوح‭ ‬داخل‭ ‬السودان‭ ‬أو‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭. ‬

وقالت‭ ‬نكويتا‭ ‬سلامي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تمكنّا‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬آلية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬من‭ ‬تشاد‭ ‬إلى‭ ‬دارفور‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬مخزونات‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬هدفاً‭ ‬للهجمات‭ ‬أو‭ ‬النهب‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬سبتمبر،‭ ‬تمّ‭ ‬تسليم‭ ‬حوالي‭ ‬3000‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الإمدادات‭ ‬الإنسانية‭ ‬بواسطة‭ ‬66‭ ‬شاحنة‭ ‬عبر‭ ‬ست‭ ‬ولايات‭. ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬ – ‭ ‬بأمان‭ ‬وبشكل‭ ‬متكرّر‭ ‬وبسرعة‮»‬‭. ‬

ويعدّ‭ ‬الوجود‭ ‬الإلزامي‭ ‬للعسكريين‭ ‬أثناء‭ ‬تحميل‭ ‬الشاحنات‭ ‬في‭ ‬بورتسودان،‭ ‬حيث‭ ‬عاودت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تشغيل‭ ‬مقرّها‭ ‬الرئيسي،‭ ‬والقتال‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬العمل‭ ‬مستحيلاً،‭ ‬والتأخير‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرات‭ ‬الدخول،‭ ‬عقبات‭ ‬إضافية‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أعربت‭ ‬نكويتا‭ ‬سلامي‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬بشأن‭ ‬الكوليرا‭. ‬وقالت‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬مكافحة‭ ‬تفشّي‭ ‬وباء‭ ‬الكوليرا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حرب‭ ‬أمر‭ ‬صعب،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬الأوقات‭. ‬ومع‭ ‬تصاعد‭ ‬القتال،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬تقريباً‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬

وتحقّق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الآفة‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الخرطوم‭ ‬وولاية‭ ‬جنوب‭ ‬كردفان‭. ‬

وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬المعقّدة‭ ‬ذات‭ ‬الأبعاد‭ ‬الهائلة،‭ ‬هناك‭ ‬أيضاً‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الأموال‭.‬

وأكدت‭ ‬نكويتا‭ ‬سلامي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬النداء‭ ‬الإنساني‭ ‬بقيمة‭ ‬2.6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬تم‭ ‬تمويل‭ ‬ثلثه‭ ‬فقط‮»‬‭.‬