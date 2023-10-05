الرئاسة الفلسطينية تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية ((التصعيد الإسرائيلي الخطير))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وصرح‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬نبيل‭ ‬أبو‭ ‬ردينة،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬التصعيد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الخطير‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤوليته‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وبصمتها‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم،‭ ‬واكتفائها‭ ‬ببيانات‭ ‬الإدانة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬لوقف‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬أبو‭ ‬ردينة‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التدخل‭ ‬فورا‭ ‬بخطوات‭ ‬عملية‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬للجم‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬شعبنا‭ ‬وأرضه‭ ‬ومقدساته،‭ ‬قبل‭ ‬فوات‭ ‬الآوان‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬اقتحام‭ ‬المستعمرين‭ ‬للبلدة‭ ‬القديمة‭ ‬من‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬عمليات‭ ‬القتل‭ ‬اليومية‭ ‬لن‭ ‬يعطي‭ ‬الشرعية‭ ‬للاحتلال‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬ومدننا‭ ‬وقرانا‭ ‬ومخيماتنا،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬طولكرم‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬شابين‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين،‭ ‬ستدفع‭ ‬المنطقة‭ ‬نحو‭ ‬الانفجار‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أفاد‭ ‬تقرير‭ ‬فلسطيني‭ ‬بـ«اقتحام‮»‬‭ ‬مئات‭ ‬المستوطنين‭ ‬منذ‭ ‬ساعات‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬باحات‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك،‭ ‬في‭ ‬سادس‭ ‬أيام‭ ‬عيد‭ ‬العُرش‭ ‬اليهودي،‭ ‬بحماية‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

ووفق‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬أمس،‭ ‬‮«‬أعاقت‭ ‬شرطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬منذ‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭ ‬دخول‭ ‬المصلين‭ ‬إلى‭ ‬الأقصى،‭ ‬وكذلك‭ ‬دخول‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬يتلقَّون‭ ‬تعليمهم‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬رياض‭ ‬الأقصى،‭ ‬وشددت‭ ‬من‭ ‬إجراءاتها‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬الأبواب‭ ‬ومنعت‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الدخول‮»‬‭. ‬

وحسب‭ ‬الوكالة،‭ ‬‮«‬أقدم‭ ‬عشرات‭ ‬المستوطنين‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬طقوس‭ ‬تلمودية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬القطانين‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬أجبرت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬إغلاقها،‭ ‬ومنعتهم‭ ‬من‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسهيل‭ ‬اقتحامات‭ ‬المستوطنين‮»‬‭.

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من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‮

‬إصابة‭ ‬خمسة

جنود‭ ‬خلال‭ ‬اقتحام‭ ‬مخيم‭ ‬طولكرم‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الجنود

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إصابات‭ ‬حرجة‭ ‬وإصابتين‭ ‬بحالة‭ ‬متوسطة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجنود‭ ‬أصيبوا‭ ‬بانفجار‭ ‬قنبلة‭ ‬يدوية‭.‬

وكانت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬أعلنت‭ ‬مقتل‭ ‬فلسطينيين‭ ‬اثنين‭ ‬اليوم‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬طولكرم‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬وأبلغت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للشؤون‭ ‬المدنية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬حكومي،‮

‬بمقتل‭ ‬شابين‭ ‬برصاص‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬شوفة‭ ‬جنوب‭ ‬طولكرم‭. ‬

وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬داهمت‭ ‬مخيم‭ ‬طولكرم‭ ‬للاجئين‭ ‬واندلعت‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وسط‭ ‬إطلاق‭ ‬الأعيرة‭ ‬النارية‭ ‬وقنابل‭ ‬الصوت‭ ‬والغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭.‬

وبحسب‭ ‬المصادر،‭ ‬اندلعت‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬مسلحين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬والقوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تفجير‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬ولوحظ‭ ‬تصاعد‭ ‬ألسنة‭ ‬الدخان‭ ‬بعد‭ ‬انفجار‭ ‬ضخم‭ ‬في‭ ‬المخيم‭. ‬

ولاحقا،‭ ‬أطلقت‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬الرصاص‭ ‬على‭ ‬مركبة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستهدفة‭ ‬شابين‭ ‬كانا‭ ‬بداخلها،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬منع‭ ‬طواقم‭ ‬الإسعاف‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المصابين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إعلان‭ ‬مقتلهما‭.‬