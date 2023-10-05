الرئاسة الفلسطينية تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية ((التصعيد الإسرائيلي الخطير))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رام الله- (وكالات الانباء): حملت الرئاسة الفلسطينية، أمس الخميس، الإدارة الأمريكية مسؤولية «التصعيد الإسرائيلي الخطير» في الأراضي الفلسطينية.
وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، بأن «التصعيد الإسرائيلي الخطير تتحمل مسؤوليته الإدارة الأمريكية وبصمتها عن هذه الجرائم، واكتفائها ببيانات الإدانة، من دون أي فعل على الأرض لوقف هذا التصعيد».
ودعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية إلى «التدخل فورا بخطوات عملية على الأرض للجم العدوان الإسرائيلي على شعبنا وأرضه ومقدساته، قبل فوات الآوان».
وقال إن «اقتحام المستعمرين للبلدة القديمة من القدس المحتلة، تزامنا مع عمليات القتل اليومية لن يعطي الشرعية للاحتلال». وأضاف أن «الحرب اليومية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا، والتي كان آخرها في طولكرم حيث أسفرت عن استشهاد شابين وإصابة آخرين، ستدفع المنطقة نحو الانفجار».
من جانب آخر، أفاد تقرير فلسطيني بـ«اقتحام» مئات المستوطنين منذ ساعات صباح أمس الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، في سادس أيام عيد العُرش اليهودي، بحماية الشرطة الإسرائيلية.
ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أمس، «أعاقت شرطة الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر دخول المصلين إلى الأقصى، وكذلك دخول الطلبة الذين يتلقَّون تعليمهم في مدارس رياض الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الأبواب ومنعت المواطنين من الدخول».
وحسب الوكالة، «أقدم عشرات المستوطنين منذ الصباح على أداء طقوس تلمودية في سوق القطانين»، مشيرة إلى أن «قوات الاحتلال أجبرت عددا من أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، ومنعتهم من العمل، وذلك من أجل تسهيل اقتحامات المستوطنين».
من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي
إصابة خمسة
جنود خلال اقتحام مخيم طولكرم بالضفة الغربية فجر أمس. وقال الجيش إن من بين الجنود
ثلاث
إصابات حرجة وإصابتين بحالة متوسطة، مشيرا إلى أن الجنود أصيبوا بانفجار قنبلة يدوية.
وكانت مصادر فلسطينية أعلنت مقتل فلسطينيين اثنين اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم شمال الضفة الغربية. وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية وزارة الصحة، بحسب بيان حكومي،
بمقتل شابين برصاص إسرائيلي في قرية شوفة جنوب طولكرم.
وذكرت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية داهمت مخيم طولكرم للاجئين واندلعت مواجهات في المنطقة وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وبحسب المصادر، اندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، فيما تم تفجير عبوات ناسفة ولوحظ تصاعد ألسنة الدخان بعد انفجار ضخم في المخيم.
ولاحقا، أطلقت قوات إسرائيلية الرصاص على مركبة فلسطينية مستهدفة شابين كانا بداخلها، فيما تم منع طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المصابين قبل أن يتم إعلان مقتلهما.
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