Friday, 06 October 2023 04:40 GMT

الرئاسة الفلسطينية تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية ((التصعيد الإسرائيلي الخطير))

10/5/2023 7:10:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رام‭ ‬الله‭- (‬وكالات‭ ‬الانباء‭): ‬حملت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مسؤولية‭ ‬‮«‬التصعيد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الخطير‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وصرح‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬نبيل‭ ‬أبو‭ ‬ردينة،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬التصعيد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الخطير‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤوليته‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وبصمتها‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم،‭ ‬واكتفائها‭ ‬ببيانات‭ ‬الإدانة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬لوقف‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬أبو‭ ‬ردينة‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التدخل‭ ‬فورا‭ ‬بخطوات‭ ‬عملية‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬للجم‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬شعبنا‭ ‬وأرضه‭ ‬ومقدساته،‭ ‬قبل‭ ‬فوات‭ ‬الآوان‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬اقتحام‭ ‬المستعمرين‭ ‬للبلدة‭ ‬القديمة‭ ‬من‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬عمليات‭ ‬القتل‭ ‬اليومية‭ ‬لن‭ ‬يعطي‭ ‬الشرعية‭ ‬للاحتلال‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬ومدننا‭ ‬وقرانا‭ ‬ومخيماتنا،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬طولكرم‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬شابين‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين،‭ ‬ستدفع‭ ‬المنطقة‭ ‬نحو‭ ‬الانفجار‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أفاد‭ ‬تقرير‭ ‬فلسطيني‭ ‬بـ«اقتحام‮»‬‭ ‬مئات‭ ‬المستوطنين‭ ‬منذ‭ ‬ساعات‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬باحات‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك،‭ ‬في‭ ‬سادس‭ ‬أيام‭ ‬عيد‭ ‬العُرش‭ ‬اليهودي،‭ ‬بحماية‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

ووفق‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬أمس،‭ ‬‮«‬أعاقت‭ ‬شرطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬منذ‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭ ‬دخول‭ ‬المصلين‭ ‬إلى‭ ‬الأقصى،‭ ‬وكذلك‭ ‬دخول‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬يتلقَّون‭ ‬تعليمهم‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬رياض‭ ‬الأقصى،‭ ‬وشددت‭ ‬من‭ ‬إجراءاتها‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬الأبواب‭ ‬ومنعت‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الدخول‮»‬‭. ‬

وحسب‭ ‬الوكالة،‭ ‬‮«‬أقدم‭ ‬عشرات‭ ‬المستوطنين‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬طقوس‭ ‬تلمودية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬القطانين‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬أجبرت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬إغلاقها،‭ ‬ومنعتهم‭ ‬من‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسهيل‭ ‬اقتحامات‭ ‬المستوطنين‮»‬‭.

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‮
‬إصابة‭ ‬خمسة
جنود‭ ‬خلال‭ ‬اقتحام‭ ‬مخيم‭ ‬طولكرم‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الجنود
ثلاث
إصابات‭ ‬حرجة‭ ‬وإصابتين‭ ‬بحالة‭ ‬متوسطة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجنود‭ ‬أصيبوا‭ ‬بانفجار‭ ‬قنبلة‭ ‬يدوية‭.‬

وكانت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬أعلنت‭ ‬مقتل‭ ‬فلسطينيين‭ ‬اثنين‭ ‬اليوم‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬طولكرم‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬وأبلغت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للشؤون‭ ‬المدنية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬حكومي،‮
‬بمقتل‭ ‬شابين‭ ‬برصاص‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬شوفة‭ ‬جنوب‭ ‬طولكرم‭. ‬

وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬داهمت‭ ‬مخيم‭ ‬طولكرم‭ ‬للاجئين‭ ‬واندلعت‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وسط‭ ‬إطلاق‭ ‬الأعيرة‭ ‬النارية‭ ‬وقنابل‭ ‬الصوت‭ ‬والغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭.‬

وبحسب‭ ‬المصادر،‭ ‬اندلعت‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬مسلحين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬والقوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تفجير‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬ولوحظ‭ ‬تصاعد‭ ‬ألسنة‭ ‬الدخان‭ ‬بعد‭ ‬انفجار‭ ‬ضخم‭ ‬في‭ ‬المخيم‭. ‬

ولاحقا،‭ ‬أطلقت‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬الرصاص‭ ‬على‭ ‬مركبة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستهدفة‭ ‬شابين‭ ‬كانا‭ ‬بداخلها،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬منع‭ ‬طواقم‭ ‬الإسعاف‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المصابين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إعلان‭ ‬مقتلهما‭.‬

MENAFN05102023000055011008ID1107198737

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث