أكثر من 100 قتيل في هجوم بمسيّرات على الكلية الحربية في حمص وسط سوريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬قتلى‭ ‬هجوم‭ ‬المسيّرات‭ ‬على‭ ‬الكلية‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬حمص‭ ‬إلى‭ ‬78‭ ‬قتيلا‭. ‬والمرصد‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬مقرّاً‭ ‬لديه‭ ‬شبكة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬في‭ ‬سوريا‭..‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬السورية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬بموقع‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬إمعاناً‭ ‬في‭ ‬نهجها‭ ‬الإجرامي‭ ‬واستمرارها‭ ‬في‭ ‬سفك‭ ‬الدم‭ ‬السوري،‭ ‬قامت‭ ‬التنظيمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬المسلحة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬أطراف‭ ‬دولية‭ ‬معروفة‭ ‬ظهر‭ ‬الخميس‭ ‬باستهداف‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬دفعة‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬الكلية‭ ‬الحربية‭ ‬في‭ ‬حمص‭ ‬عبر‭ ‬مسيّرات‭ ‬تحمل‭ ‬ذخائر‭ ‬متفجرة‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الحفل‭ ‬مباشرة‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الاستهداف‭ ‬‮«‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬ارتقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬من‭ ‬مدنيين‭ ‬وعسكريين‭ ‬ووقوع‭ ‬عشرات‭ ‬الجرحى‭ ‬بينهم‭ ‬إصابات‭ ‬حرجة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الأهالي‭ ‬المدعوين‭ ‬من‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬الكلية‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬التخرج‮»‬‭.

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وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للجيش‭ ‬والقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬تعتبر‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الإرهابي‭ ‬الجبان‭ ‬عملاً‭ ‬إجرامياً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬وتؤكد‭ ‬أنها‭ ‬سترد‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬وحزم‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التنظيمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬أينما‭ ‬وجدت،‭ ‬وتشدد‭ ‬على‭ ‬محاسبة‭ ‬المخططين‭ ‬والمنفذين‭ ‬لهذا‭ ‬العمل‭ ‬الإجرامي‭ ‬الذي‭ ‬سيدفعون‭ ‬ثمنه‭ ‬غالياً‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬78‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬بينهم‭ ‬عسكريون‭ ‬وتسعة‭ ‬مدنيين‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬المرصد‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬سابقة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مقتل‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬ضابطا‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بانفجار‭ ‬عنيف‭ ‬بمحيط‭ ‬الكلية‭ ‬الحربية‭ ‬بحمص،‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيرة‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬تعلن‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬بعد‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬الهجوم،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬المجموعات‭ ‬الجهادية‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬تستخدم‭ ‬أحيانا‭ ‬مسيّرات‭ ‬مسلحة‭. ‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬تعط‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬السورية‭ ‬عددا‭ ‬محددا،‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تاس‮»‬‭ ‬الروسية‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬قتلى‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬الكلية‭ ‬الحربية‭ ‬54‭ ‬شخصا‭..‬

وأوضحت‭ ‬الدفاع‭ ‬السورية‭: ‬‮«‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للجيش‭ ‬والقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬تعتبر‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الإرهابي‭ ‬الجبان‭ ‬عملاً‭ ‬إجرامياً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬وتؤكد‭ ‬أنها‭ ‬سترد‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬وحزم‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التنظيمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬أينما‭ ‬وجدت،‭ ‬وتشدد‭ ‬على‭ ‬محاسبة‭ ‬المخططين‭ ‬والمنفذين‭ ‬لهذا‭ ‬العمل‭ ‬الإجرامي‭ ‬الذي‭ ‬سيدفعون‭ ‬ثمنه‭ ‬غالياً‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يذكر‭ ‬البيان‭ ‬هوية‭ ‬الضباط‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭.. ‬وكانت‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬قد‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬قامت‭ ‬بنقل‭ ‬المصابين‭ ‬من‭ ‬الكلية‭ ‬الحربية‭ ‬في‮

‬حمص‭.‬‮

‬إلى‭ ‬المشفى‭ ‬العسكري‭ ‬بعد‭ ‬استهدافها‭ ‬بمسيرة‭ ‬أثناء‭ ‬مراسم‭ ‬تخريج‭ ‬الطلاب‭. ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬أجرت‭ ‬مراسم‭ ‬لتخريج‭ ‬الطلاب‭ ‬الضباط،‭ ‬بحضور‭ ‬قيادات‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭.‬