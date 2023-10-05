المنامة عاصمة للسياحة الخليجية 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة بالوكالة أن اختيار «المنامة» عاصمة السياحة الخليجية لعام 2024 يؤكد الدور المهم لمملكة البحرين في خلق منظومة سياحية تكاملية على مستوى المنطقة، وتشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع السياحة والسفر والثقافة والترفيه، وتنمية صناعة السياحة على المستوى الخليجي، ودعم التحول إلى قطاع سياحي مستدام اعتمادا على أفضل الممارسات العالمية.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون أمس في ولاية الجبل الأخضر في سلطنة عمان الشقيقة.
وأشار إلى أن الاجتماع كان بمثابة منصة لتسليط الضوء على منجزات ومبادرات مملكة البحرين في تطوير المشهد السياحي على مستوى الخليج والمنطقة والعالم.
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