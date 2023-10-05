المنامة عاصمة للسياحة الخليجية 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابع‭ ‬للوزراء‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬السياحة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬الجبل‭ ‬الأخضر‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬منصة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬منجزات‭ ‬ومبادرات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المشهد‭ ‬السياحي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخليج‭ ‬والمنطقة‭ ‬والعالم‭.‬