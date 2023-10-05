Friday, 06 October 2023 04:40 GMT

المنامة عاصمة للسياحة الخليجية 2024

10/5/2023 7:10:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ووزير‭ ‬السياحة‭ ‬بالوكالة‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬‮«‬المنامة‮»‬‭ ‬عاصمة‭ ‬السياحة‭ ‬الخليجية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬يؤكد‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬منظومة‭ ‬سياحية‭ ‬تكاملية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتشجيع‭ ‬السياحة‭ ‬البينية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بقطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر‭ ‬والثقافة‭ ‬والترفيه،‭ ‬وتنمية‭ ‬صناعة‭ ‬السياحة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخليجي،‭ ‬ودعم‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬سياحي‭ ‬مستدام‭ ‬اعتمادا‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابع‭ ‬للوزراء‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬السياحة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬الجبل‭ ‬الأخضر‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬منصة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬منجزات‭ ‬ومبادرات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المشهد‭ ‬السياحي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخليج‭ ‬والمنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

MENAFN05102023000055011008ID1107198734

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث