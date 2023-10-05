القائد العام: همم ‏رجال قوة دفاع البحرين دائما عالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬قراءة‭ ‬الفاتحة‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬الأبرار‭ ‬والدعاء‭ ‬للجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬ثم‭ ‬استمع‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬إيجاز‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬‏مراحل‭ ‬تعزيز‭ ‬خطط‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬‏بفضل‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬وتوفيقه‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬‏عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬‏وبمؤازرة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬‏للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تمضي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬رسالتها‭ ‬‏الوطنية‭ ‬السامية‭ ‬مستندة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬عسكرية‭ ‬راسخة‭ ‬و‭ ‬نهج‭ ‬دفاعي‭ ‬متين،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬همم‭ ‬‏رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬دائماً‭ ‬عالية‭ ‬وستبقى‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭ ‬الأبية‭ ‬شامخة‭ ‬برجالها‭ ‬‏البواسل،‭ ‬وماضية‭ ‬بكل‭ ‬عزيمة‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬جميع‭ ‬أسلحتها‭ ‬ووحداتها‭ ‬بأحدث‭ ‬الأسلحة‭ ‬والمنظومات‭ ‬‏الدفاعية‭ ‬‏المتطورة‭.‬‏

وأوضح‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ستظل‭ ‬بجهود‭ ‬‏رجالها‭ ‬الأوفياء‭ ‬قوة‭ ‬خير‭ ‬وحق‭ ‬وحاملة‭ ‬للواء‭ ‬المجد‭ ‬على‭ ‬الدوام،‭ ‬مثمناً‭ ‬الجهود‭ ‬‏الجليلة‭ ‬لرجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الأبطال‭ ‬الذين‭ ‬يستبسلون‭ ‬في‭ ‬واجبهم‭ ‬الوطني‭ ‬لدعم‭ ‬ونصرة‭ ‬الشقيق‭ ‬وأصبحوا‭ ‬بعون‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬تأدية‭ ‬أسمى‭ ‬معاني‭ ‬‏التضحية‭ ‬والفداء‭.‬