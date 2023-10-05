Friday, 06 October 2023 04:40 GMT

القائد العام: همم ‏رجال قوة دفاع البحرين دائما عالية

10/5/2023 7:10:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬‏البحرين‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الضباط‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬‏البحرين،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬5‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م‎‭.‬‎

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬قراءة‭ ‬الفاتحة‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬الأبرار‭ ‬والدعاء‭ ‬للجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬ثم‭ ‬استمع‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬إيجاز‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬‏مراحل‭ ‬تعزيز‭ ‬خطط‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬‏بفضل‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬وتوفيقه‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬‏عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬‏وبمؤازرة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬‏للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تمضي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬رسالتها‭ ‬‏الوطنية‭ ‬السامية‭ ‬مستندة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬عسكرية‭ ‬راسخة‭ ‬و‭ ‬نهج‭ ‬دفاعي‭ ‬متين،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬همم‭ ‬‏رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬دائماً‭ ‬عالية‭ ‬وستبقى‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭ ‬الأبية‭ ‬شامخة‭ ‬برجالها‭ ‬‏البواسل،‭ ‬وماضية‭ ‬بكل‭ ‬عزيمة‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬جميع‭ ‬أسلحتها‭ ‬ووحداتها‭ ‬بأحدث‭ ‬الأسلحة‭ ‬والمنظومات‭ ‬‏الدفاعية‭ ‬‏المتطورة‭.‬‏

وأوضح‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ستظل‭ ‬بجهود‭ ‬‏رجالها‭ ‬الأوفياء‭ ‬قوة‭ ‬خير‭ ‬وحق‭ ‬وحاملة‭ ‬للواء‭ ‬المجد‭ ‬على‭ ‬الدوام،‭ ‬مثمناً‭ ‬الجهود‭ ‬‏الجليلة‭ ‬لرجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الأبطال‭ ‬الذين‭ ‬يستبسلون‭ ‬في‭ ‬واجبهم‭ ‬الوطني‭ ‬لدعم‭ ‬ونصرة‭ ‬الشقيق‭ ‬وأصبحوا‭ ‬بعون‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬تأدية‭ ‬أسمى‭ ‬معاني‭ ‬‏التضحية‭ ‬والفداء‭.‬

MENAFN05102023000055011008ID1107198733

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث