القائد العام: همم ‏رجال قوة دفاع البحرين دائما عالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، مع عدد من كبار الضباط بقوة دفاع البحرين، صباح أمس الخميس 5 أكتوبر 2023م.
وفي بداية الاجتماع تم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار والدعاء للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، ثم استمع القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى إيجاز عن أهم مراحل تعزيز خطط التطوير والتحديث التي تشهدها قوة دفاع البحرين، مؤكداً أنه بفضل من الله وتوفيقه ومن ثم بالتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، تمضي قوة دفاع البحرين في أداء رسالتها الوطنية السامية مستندة على أسس عسكرية راسخة و نهج دفاعي متين، كما أكد أن همم رجال قوة دفاع البحرين ولله الحمد دائماً عالية وستبقى هذه القوة الأبية شامخة برجالها البواسل، وماضية بكل عزيمة في تجهيز جميع أسلحتها ووحداتها بأحدث الأسلحة والمنظومات الدفاعية المتطورة.
وأوضح القائد العام لقوة دفاع البحرين بأن قوة دفاع البحرين ستظل بجهود رجالها الأوفياء قوة خير وحق وحاملة للواء المجد على الدوام، مثمناً الجهود الجليلة لرجال قوة دفاع البحرين الأبطال الذين يستبسلون في واجبهم الوطني لدعم ونصرة الشقيق وأصبحوا بعون الله تعالى نموذجاً يحتذى به في تأدية أسمى معاني التضحية والفداء.
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