مرسوم ملكي بتعيين خالد حميدان محافظا لمصرف البحرين المركزي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (93) لسنة 2023 بتعيين محافظ لمصرف البحرين المركزي، وذلك بناءً على ترشيح مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُعيَّن السيد خالد إبراهيم حميدان محافظاً لمصرف البحرين المركزي لمدة خمس سنوات.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من 1 فبراير 2024، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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