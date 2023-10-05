مرسوم ملكي بتعيين الشيخ دعيج بن سلمان رئيسا لجهاز الخدمة المدنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (92) لسنة 2023 بتعيين رئيس لجهاز الخدمة المدنية، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُعيَّن الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيساً لجهاز الخدمة المدنية بدرجة وكيل وزارة.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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