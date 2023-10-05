الملك يتلقى برقية شكر من رئيسة سنغافورة

الملك يتلقى برقية شكر من رئيسة سنغافورة
التاريخ
10/5/2023 7:10:04 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم برقية شكر جوابية من فخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لفخامتها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لجمهورية سنغافورة.
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