الملك يتلقى برقية شكر من أمير الكويت

الملك يتلقى برقية شكر من أمير الكويت
التاريخ
10/5/2023 7:10:03 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك رداً على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها جلالته لسموه في وفاة الشيخ مبارك العبدالله الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.
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