محمد بن مبارك يطلع على خطط وزارة الخارجية لتطوير كادرها الدبلوماسي والإداري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استمع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬اللقاءات‭ ‬والاتصالات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭.‬

كما‭ ‬اطلع‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬وخطط‭ ‬الوزارة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬عمل‭ ‬الوزارة‭ ‬وكادرها‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والإداري‭ ‬وبخاصة‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬للدراسات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬من‭ ‬دورات‭ ‬وبرامج‭ ‬متقدمة‭ ‬بمشاركة‭ ‬الأكاديميين‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والإداري‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قدمت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬منيرة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عرضًا‭ ‬للبرامج‭ ‬المستقبلية‭ ‬وتصاميم‭ ‬مبنى‭ ‬الأكاديمية‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬للأكاديمية‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بدور‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬سياسة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتطوير‭ ‬علاقاتها‭ ‬ومجالات‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬ويخدم‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتنمية‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬استقباله،‭ ‬ودعم‭ ‬سموه‭ ‬الدائم‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬ما‭ ‬تصبو‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭.‬