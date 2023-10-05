محمد بن مبارك يطلع على خطط وزارة الخارجية لتطوير كادرها الدبلوماسي والإداري

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أمس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية، وبحضور الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة بن حمد آل خليفة، المدير العام للأكاديمية.
وخلال اللقاء، استمع سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة من وزير الخارجية إلى شرح عن نتائج أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في ضوء اللقاءات والاتصالات التي أجراها على هامش مشاركته في أعمال الدورة.
كما اطلع سموه على برامج وخطط الوزارة الهادفة إلى تطوير عمل الوزارة وكادرها الدبلوماسي والإداري وبخاصة في ضوء ما تقدمه أكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية من دورات وبرامج متقدمة بمشاركة الأكاديميين والمختصين في المجالين الدبلوماسي والإداري.
من جانبها، قدمت الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة بن حمد آل خليفة عرضًا للبرامج المستقبلية وتصاميم مبنى الأكاديمية.
وقد أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن شكره وتقديره لما يقوم به وزير الخارجية والمدير العام للأكاديمية ومنتسبي الوزارة من جهود كبيرة للارتقاء بدور الوزارة في تنفيذ سياسة مملكة البحرين وتطوير علاقاتها ومجالات تعاونها مع مختلف دول العالم بما يعزز المصالح المشتركة ويخدم الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقد أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن بالغ شكره لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على استقباله، ودعم سموه الدائم الذي يمكن وزارة الخارجية من تحقيق ما تصبو إليه من أهداف في خدمة الوطن.
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