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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان مصر بذكرى السادس من أكتوبر المجيدة

10/5/2023 7:10:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬المجيدة‭.‬

أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيق‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

مشيداً‭ ‬جلالته‭ ‬بأواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬جلالته‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬والتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مصالح‭ ‬وأهداف‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وبعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬المجيدة‭.‬

أعرب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيق‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬والدفع‭ ‬بمسار‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للتطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭.‬

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