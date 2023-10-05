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ماذا قال التربويون في يوم المعلم العالمي؟

10/5/2023 7:10:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعوات لإنشاء نقابة لمعلمي رياض الأطفال.. وضرورة احترام دور المعلم

شاركت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي،‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أجرت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬استطلاعًا‭ ‬خصّت‭ ‬به‭ ‬معلمي‭ ‬ومعلمات‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬المسجلة‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رصد‭ ‬تطلعات‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬في‭ ‬يومهم‭ ‬العالمي‭.‬


في‭ ‬البداية،‭ ‬قالت‭ ‬معلمة‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬سهيلة‭ ‬علي‭ ‬إن‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬يحتفل‭ ‬كادر‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬بسمو‭ ‬مهنتهم‭ ‬والرسالة‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬يحملونها‭ ‬على‭ ‬عاتقهم‭ ‬ومواجهة‭ ‬مختلف‭ ‬الصعوبات‭ ‬لإرسال‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬للطلبة‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬أكثر‭ ‬حساسية‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬كونها‭ ‬تعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬لحياة‭ ‬الطالب‭ ‬التعليمية‭. ‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مدّت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬كل‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬وجميع‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وساهمت‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬انسيابية‭ ‬عملية‭ ‬التواصل‭ ‬والاتصال‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الشبكات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬خصوصًا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬والتي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬الاتصال‭ ‬بأولياء‭ ‬أمور‭ ‬الأطفال‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬الطالب‭ ‬كونه‭ ‬مقبلا‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬المدرسة،‭ ‬وحول‭ ‬تطلعات‭ ‬معلمات‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬أشارت‭ ‬بأن‭ ‬أبرزها‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬لهذه‭ ‬المهنة‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬شأنًا‭ ‬عن‭ ‬مهنة‭ ‬المعلم‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬البرامج‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬لمعلمات‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬والمقدمة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتخصصة‭ ‬مثل‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬معلمات‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬مازلن‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬المادي‭ ‬والمرتبط‭ ‬برواتبهنّ‭ ‬كون‭ ‬أن‭ ‬الحضانات‭ ‬والروضات‭ ‬تقع‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وهذه‭ ‬الفئة‭ ‬بالتحديد‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬تفاوت‭ ‬سقف‭ ‬الرواتب‭ ‬وهي‭ ‬بحاجة‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬الرواتب‭ ‬وتوحيدها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬أو‭ ‬رفعها‭. ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬وجود‭ ‬نقابة‭ ‬عمالية‭ ‬متخصصة‭ ‬لمعلمات‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال،‭ ‬ورفع‭ ‬الراتب‭ ‬التقاعدي‭ ‬لمعلمة‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬الـ300‭ ‬دينار‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الأستاذ‭ ‬عيسى‭ ‬حسين‭ ‬من‭ ‬ابتدائية‭ ‬أبو‭ ‬صيبع‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي‭ ‬هو‭ ‬مناسبة‭ ‬محفزة‭ ‬تشجع‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬المعلم‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬التعليم،‭ ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬بمثابة‭ ‬فرصة‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬والصعوبات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬المعلم‭ ‬خلال‭ ‬مهنته‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تمتد‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬يمكن‭ ‬اعتباره‭ ‬بمثابة‭ ‬الفرصة‭ ‬لشكر‭ ‬أصحاب‭ ‬الشأن‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬ضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬عملية‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬العالم‭.‬

وتطرّق‭ ‬أستاذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع‭ ‬إلى‭ ‬شكر‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الوزير‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬حيث‭ ‬لعبت‭ ‬الوزارة‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬المتقدمة‭ ‬لتحديات‭ ‬المجال‭ ‬التعليمي‭ ‬لكافة‭ ‬الكوادر‭ ‬المسؤولة‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬والمدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬مثل‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬الطلبة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والجمعيات‭ ‬الأهلية‭ ‬لما‭ ‬تلعبه‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬البرامج‭ ‬المؤهلة‭ ‬والمساعدة‭ ‬للطلاب‭ ‬وذلك‭ ‬بمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭.‬

وفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬التعليمية‭ ‬الهامة‭ ‬والايجابية‭ ‬للطلاب‭ ‬فتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬معها‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬البرامج‭ ‬الخادمة‭ ‬والهادفة‭ ‬للطلاب‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬الطالب‭ ‬التعليمية‭ ‬وبذلك‭ ‬سيحقق‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬كافّة‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬ان‭ ‬ترتقي‭ ‬بالمسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬والتربوية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ونوّه‭ ‬معلم‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬سُمك‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والمعلمين‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬التربوية‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬مهنة‭ ‬التدريس‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستقبل‭ ‬الطلبة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬حديثه‭ ‬دعا‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تنمية‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬وذلك‭ ‬تحقيقًا‭ ‬لمصالح‭ ‬الطالب‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالمستوى‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والتحصيلي‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭. ‬

وقالت‭ ‬الإعلامية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬بقسم‭ ‬الإعلام‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬مريم‭ ‬أنور‭ ‬أن‭ ‬المعلم‭ ‬البحريني‭ ‬اليوم‭ ‬يتطلع‭ ‬ومع‭ ‬الأسف‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاحترام‭ ‬والتقدير‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الطلبة‭ ‬حيث‭ ‬عبرّت‭ ‬الأكاديمية‭ ‬عن‭ ‬شديد‭ ‬استيائها‭ ‬من‭ ‬التطاول‭ ‬والتعدي‭ ‬اللفظي‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬بعض‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجامعة‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬الحميدة‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬المعلم‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬تدريسه‭ ‬لغرسها‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات‭.‬

ودعت‭ ‬عبر‭ ‬الاستطلاع‭ ‬إلى‭ ‬اظهار‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاحترام‭ ‬للمعلم‭ ‬لما‭ ‬يلعبه‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬متفان‭ ‬وسام‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مصالح‭ ‬الطلاب‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والجهد‭ ‬المبذول‭ ‬من‭ ‬قبله‭ ‬لرفعة‭ ‬المستوى‭ ‬التحصيلي‭ ‬والأكاديمي‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستقبل‭ ‬الطالب‭ ‬وضمان‭ ‬تمكنه‭ ‬تعليميًا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواد‭ ‬دراسته‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬مسألة‭ ‬تقليل‭ ‬شأن‭ ‬المعلمين‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬الرسالة‭ ‬التربوية‭ ‬اولًا‭ ‬والتعليمية‭ ‬ثانيًا‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬التعليم‭ ‬مهنة‭ ‬سامية‭ ‬ذات‭ ‬رسالة‭ ‬شاملة‭ ‬تربويًا‭ ‬وادراكيًا‭ ‬وتعليميًا‭.‬

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