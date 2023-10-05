التربية تحتفي بالمعلمين في يومهم العالمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، أقامت الوزارة احتفالية بمناسبة يوم المعلم العالمي، حضرها مئات من المعلمين والمعلمات ومسؤولي وزارتي التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي، وذلك بصالة الوزارة بمدينة عيسى.
وخلال الحفل، ألقى وزير التربية والتعليم كلمة عبر فيها عن تقديره واحترامه واعتزازه بما يبذله المعلمون والمعلمات في الميدان التربوي، مستذكراً عطاءات رواد التربية ورجال التعليم الذين تعاقبوا على المدارس وحملوا الرسالة التربوية.
وأشار الوزير إلى أنّ هذا الاحتفاء يأتي في خضم النهضة التعليمية المشهودة في ظل مسيرة الخير والبناء والنماء المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمـــد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مثمناً الحرص الكبير والاهتمام الدائم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يوليه من اهتمام كبير بالارتقاء بالمنظومة التربوية وتحسين مستوى المخرجات التعليمية.
ونوه بالدور الذي تلعبه كلية البحرين للمعلمين في تخريج أجيال من المعلمين المتمكنين من أحدث طرائق التدريس والقيادات المدرسية التي ستقود جهود التطوير الذي يرمي إلى الارتقاء بجودة أداء المؤسسات التعليمية، وتحسين نواتج التعلم.
ثمّ قدم الوزير عرضاً تضمن عدة محاور مثلت اهتمام الوزارة البالغ بالمعلمين واحترام الأدوار التي يقومون بها، والمهام التي يضطلعون بها، وتقدير الجهود التي يبذلونها في المدارس، معلناً في الوقت ذاته عن ترقية عدد كبير من معلمين إلى معلمين أوائل، كجزء من التقدير الذي تسعى الوزارة إلى توجيهه إلى المميزين في الميدان التربوي.
كما كرّم أيضاً المعلمتين كوثر جعفر حمزة من مدرسة القادسية الابتدائية للبنات وزينب سعيد سلمان من مدرسة عالي الإعدادية للبنات بمناسبة تحقيقهما مركزين متقدمين في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم ووصولهما إلى المراحل النهائية في الجائزة.
MENAFN05102023000055011008ID1107198724
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.