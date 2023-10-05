Friday, 06 October 2023 04:39 GMT

التربية تحتفي بالمعلمين في يومهم العالمي

10/5/2023 7:10:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬أقامت‭ ‬الوزارة‭ ‬احتفالية‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي،‭ ‬حضرها‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬ومسؤولي‭ ‬وزارتي‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ومجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وذلك‭ ‬بصالة‭ ‬الوزارة‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬

وخلال‭ ‬الحفل،‭ ‬ألقى‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬كلمة‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬واحترامه‭ ‬واعتزازه‭ ‬بما‭ ‬يبذله‭ ‬المعلمون‭ ‬والمعلمات‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬التربوي،‭ ‬مستذكراً‭ ‬عطاءات‭ ‬رواد‭ ‬التربية‭ ‬ورجال‭ ‬التعليم‭ ‬الذين‭ ‬تعاقبوا‭ ‬على‭ ‬المدارس‭ ‬وحملوا‭ ‬الرسالة‭ ‬التربوية‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفاء‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬النهضة‭ ‬التعليمية‭ ‬المشهودة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مسيرة‭ ‬الخير‭ ‬والبناء‭ ‬والنماء‭ ‬المباركة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمـــد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مثمناً‭ ‬الحرص‭ ‬الكبير‭ ‬والاهتمام‭ ‬الدائم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بالمنظومة‭ ‬التربوية‭ ‬وتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬المخرجات‭ ‬التعليمية‭.‬

ونوه‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين‭ ‬في‭ ‬تخريج‭ ‬أجيال‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬المتمكنين‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬طرائق‭ ‬التدريس‭ ‬والقيادات‭ ‬المدرسية‭ ‬التي‭ ‬ستقود‭ ‬جهود‭ ‬التطوير‭ ‬الذي‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬أداء‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية،‭ ‬وتحسين‭ ‬نواتج‭ ‬التعلم‭.‬

ثمّ‭ ‬قدم‭ ‬الوزير‭ ‬عرضاً‭ ‬تضمن‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬مثلت‭ ‬اهتمام‭ ‬الوزارة‭ ‬البالغ‭ ‬بالمعلمين‭ ‬واحترام‭ ‬الأدوار‭ ‬التي‭ ‬يقومون‭ ‬بها،‭ ‬والمهام‭ ‬التي‭ ‬يضطلعون‭ ‬بها،‭ ‬وتقدير‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلونها‭ ‬في‭ ‬المدارس،‭ ‬معلناً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬عن‭ ‬ترقية‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬معلمين‭ ‬إلى‭ ‬معلمين‭ ‬أوائل،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التقدير‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬توجيهه‭ ‬إلى‭ ‬المميزين‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬التربوي‭.‬

كما‭ ‬كرّم‭ ‬أيضاً‭ ‬المعلمتين‭ ‬كوثر‭ ‬جعفر‭ ‬حمزة‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬القادسية‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬وزينب‭ ‬سعيد‭ ‬سلمان‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬عالي‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات‭ ‬بمناسبة‭ ‬تحقيقهما‭ ‬مركزين‭ ‬متقدمين‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬لأفضل‭ ‬معلم‭ ‬ووصولهما‭ ‬إلى‭ ‬المراحل‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭.‬

MENAFN05102023000055011008ID1107198724

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث