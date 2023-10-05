التربية تحتفي بالمعلمين في يومهم العالمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الحفل،‭ ‬ألقى‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬كلمة‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬واحترامه‭ ‬واعتزازه‭ ‬بما‭ ‬يبذله‭ ‬المعلمون‭ ‬والمعلمات‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬التربوي،‭ ‬مستذكراً‭ ‬عطاءات‭ ‬رواد‭ ‬التربية‭ ‬ورجال‭ ‬التعليم‭ ‬الذين‭ ‬تعاقبوا‭ ‬على‭ ‬المدارس‭ ‬وحملوا‭ ‬الرسالة‭ ‬التربوية‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفاء‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬النهضة‭ ‬التعليمية‭ ‬المشهودة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مسيرة‭ ‬الخير‭ ‬والبناء‭ ‬والنماء‭ ‬المباركة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمـــد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مثمناً‭ ‬الحرص‭ ‬الكبير‭ ‬والاهتمام‭ ‬الدائم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بالمنظومة‭ ‬التربوية‭ ‬وتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬المخرجات‭ ‬التعليمية‭.‬

ونوه‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين‭ ‬في‭ ‬تخريج‭ ‬أجيال‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬المتمكنين‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬طرائق‭ ‬التدريس‭ ‬والقيادات‭ ‬المدرسية‭ ‬التي‭ ‬ستقود‭ ‬جهود‭ ‬التطوير‭ ‬الذي‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬أداء‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية،‭ ‬وتحسين‭ ‬نواتج‭ ‬التعلم‭.‬

ثمّ‭ ‬قدم‭ ‬الوزير‭ ‬عرضاً‭ ‬تضمن‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬مثلت‭ ‬اهتمام‭ ‬الوزارة‭ ‬البالغ‭ ‬بالمعلمين‭ ‬واحترام‭ ‬الأدوار‭ ‬التي‭ ‬يقومون‭ ‬بها،‭ ‬والمهام‭ ‬التي‭ ‬يضطلعون‭ ‬بها،‭ ‬وتقدير‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلونها‭ ‬في‭ ‬المدارس،‭ ‬معلناً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬عن‭ ‬ترقية‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬معلمين‭ ‬إلى‭ ‬معلمين‭ ‬أوائل،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التقدير‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬توجيهه‭ ‬إلى‭ ‬المميزين‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬التربوي‭.‬

كما‭ ‬كرّم‭ ‬أيضاً‭ ‬المعلمتين‭ ‬كوثر‭ ‬جعفر‭ ‬حمزة‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬القادسية‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬وزينب‭ ‬سعيد‭ ‬سلمان‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬عالي‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات‭ ‬بمناسبة‭ ‬تحقيقهما‭ ‬مركزين‭ ‬متقدمين‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬لأفضل‭ ‬معلم‭ ‬ووصولهما‭ ‬إلى‭ ‬المراحل‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭.‬