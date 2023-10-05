وزير التربية يفتتح معرض ((الجامعات)) في مدرسة بيان البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، أقامت مدرسة بيان البحرين معرض «الجامعات» تحت شعار «لنساهم في تحقيق الحلم البحريني»، أمس بالحرم المدرسي. بمشاركة ما يقارب (50) جامعة محلية ودولية ومؤسسة تعليمية.
قدم الوزير شكره وتقديره لمدرسة بيان البحرين وللدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي رئيس مجلس أمناء المدرسة لتنظيم هذا المعرض الهام الذي يستهدف تعزيز الوعي لدى طالب المرحلة الثانوية بالخيارات الأكاديمية في المرحلة الجامعية ومدى حاجة سوق العمل لها، مثنياً على مؤسسات التعليم العالي المشاركة في المعرض وجهودها لخدمة الطلبة.
من جانبها شكرت الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي رئيس مجلس أمناء المدرسة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي وكبار المسؤولين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على تعاونهم لإنجاح المعرض، مبينة أن الدعم الرسمي والأهلي يسهم في خلق دافع ومحفز أكبر للطلاب لاختيار مساراتهم المهنية.
الجدير بالذكر أن المعرض يمنح الطلبة فرصاً متنوعة لتوسيع آفاقهم ويوعيهم بخيارات التعليم الجامعي، حيث تقدم المؤسسات التعليمية المحلية والدولية المشاركة شرحًا مفصلا حول البرامج الأكاديمية التي تطرحها ومستقبل تلك التخصصات في سوق العمل، إلى جانب المنح الدراسية التي تقدم لفئات محددة من الطلبة.
وبعد ختام جولته في المعرض زار الوزير مبنى مجمع مدرسة بيان البحرين للمرحلة الابتدائية الذي افتتح حديثاً، واطلع على ما يحتويه من أقسام مميزة، مثل قسم «رواد الأعمال المستقبليون» وقسم «المبتكرون».
وعلى هامش المعرض نظّم قسم الإشراف الأكاديمي بالمدرسة للعام السادس على التوالي فعالية «أسبوع التوعية المهنية» في الفترة من 1-5 أكتوبر 2023 لطلاب المدرسة من مختلف المراحل الدراسية.
ويسعى المعرض، الذي يأتي ضمن توجيهات الإدارة التنفيذية بالمدرسة، إلى اكتشاف ميول الطلبة المهنية خلال وقت مبكر ما قبل المرحلة الجامعية، من أجل مطابقتها مع التخصصات الأكاديمية الجامعية المناسبة مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.
وأقيمت الورش الأسبوعية لكافة المراحل الدراسية في المدرسة، بما فيها مرحلة الروضة والابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث تم إجراء ورش تدريبية مصغرة منفصلة لكل مرحلة بما يتناسب مع المستويات الإدراكية لكل مرحلة. وتواصل كافة الطلاب من خلال الورش المصغرة مع جامعات مختلفة حول العالم، حيث خاضوا تجارب مهنية تخيلية تتناسب مع ميول كل فرد منهم.
وتضمن الأسبوع إقامة العديد من الأنشطة وورش العمل لتحديد الاتجاهات المهنية للطلاب، وأساليب كتابة السير الذاتية، بالإضافة إلى التنظيم لرحلات ميدانية لزيارة عدد من مواقع العمل البحرينية والتعرف على سير العمل فيها، مثل حلبة البحرين الدولية، المتحف العسكري، الشركات والمعاهد العلمية والجامعات المحلية.
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