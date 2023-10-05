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وزير التربية يفتتح معرض ((الجامعات)) في مدرسة بيان البحرين

10/5/2023 7:10:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬أقامت‭ ‬مدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬الجامعات‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬لنساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الحلم‭ ‬البحريني‮»‬،‭ ‬أمس‭ ‬بالحرم‭ ‬المدرسي‭. ‬بمشاركة‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ (‬50‭) ‬جامعة‭ ‬محلية‭ ‬ودولية‭ ‬ومؤسسة‭ ‬تعليمية‭.‬

قدم‭ ‬الوزير‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين‭ ‬وللدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬مي‭ ‬بنت‭ ‬سليمان‭ ‬العتيبي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المدرسة‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬طالب‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬بالخيارات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية‭ ‬ومدى‭ ‬حاجة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لها،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬وجهودها‭ ‬لخدمة‭ ‬الطلبة‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬شكرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬مي‭ ‬بنت‭ ‬سليمان‭ ‬العتيبي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المدرسة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬لإنجاح‭ ‬المعرض،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬الرسمي‭ ‬والأهلي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬دافع‭ ‬ومحفز‭ ‬أكبر‭ ‬للطلاب‭ ‬لاختيار‭ ‬مساراتهم‭ ‬المهنية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يمنح‭ ‬الطلبة‭ ‬فرصاً‭ ‬متنوعة‭ ‬لتوسيع‭ ‬آفاقهم‭ ‬ويوعيهم‭ ‬بخيارات‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬المشاركة‭ ‬شرحًا‭ ‬مفصلا‭ ‬حول‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬ومستقبل‭ ‬تلك‭ ‬التخصصات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬لفئات‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭.‬

وبعد‭ ‬ختام‭ ‬جولته‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬زار‭ ‬الوزير‭ ‬مبنى‭ ‬مجمع‭ ‬مدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين‭ ‬للمرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬حديثاً،‭ ‬واطلع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يحتويه‭ ‬من‭ ‬أقسام‭ ‬مميزة،‭ ‬مثل‭ ‬قسم‭ ‬‮«‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬المستقبليون‮»‬‭ ‬وقسم‭ ‬‮«‬المبتكرون‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬المعرض‭ ‬نظّم‭ ‬قسم‭ ‬الإشراف‭ ‬الأكاديمي‭ ‬بالمدرسة‭ ‬للعام‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬التوعية‭ ‬المهنية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1-5‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬لطلاب‭ ‬المدرسة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭.‬

ويسعى‭ ‬المعرض،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬توجيهات‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بالمدرسة،‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬ميول‭ ‬الطلبة‭ ‬المهنية‭ ‬خلال‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مطابقتها‭ ‬مع‭ ‬التخصصات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الجامعية‭ ‬المناسبة‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المستقبلي‭.‬

وأقيمت‭ ‬الورش‭ ‬الأسبوعية‭ ‬لكافة‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬في‭ ‬المدرسة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مرحلة‭ ‬الروضة‭ ‬والابتدائية‭ ‬والإعدادية‭ ‬والثانوية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬ورش‭ ‬تدريبية‭ ‬مصغرة‭ ‬منفصلة‭ ‬لكل‭ ‬مرحلة‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬المستويات‭ ‬الإدراكية‭ ‬لكل‭ ‬مرحلة‭. ‬وتواصل‭ ‬كافة‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الورش‭ ‬المصغرة‭ ‬مع‭ ‬جامعات‭ ‬مختلفة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬خاضوا‭ ‬تجارب‭ ‬مهنية‭ ‬تخيلية‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬ميول‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬منهم‭.‬

وتضمن‭ ‬الأسبوع‭ ‬إقامة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬لتحديد‭ ‬الاتجاهات‭ ‬المهنية‭ ‬للطلاب،‭ ‬وأساليب‭ ‬كتابة‭ ‬السير‭ ‬الذاتية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التنظيم‭ ‬لرحلات‭ ‬ميدانية‭ ‬لزيارة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬البحرينية‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬فيها،‭ ‬مثل‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬المتحف‭ ‬العسكري،‭ ‬الشركات‭ ‬والمعاهد‭ ‬العلمية‭ ‬والجامعات‭ ‬المحلية‭.‬

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