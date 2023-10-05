((الخارجية)) و((الوطنية لحقوق الإنسان)) تستعرضان في جنيف آلية عمل مفوض حقوق الطفل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحلقة‭ ‬النقاشية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي،‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والسفير‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بوجيري،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬والدكتورة‭ ‬حورية‭ ‬حسن،‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية،‭ ‬والبروفيسور‭ ‬كارمن‭ ‬بارا‭ ‬رودريغز،‭ ‬مدير‭ ‬كرسي‭ ‬اليونسكو‭ ‬للسلام‭ ‬والتضامن‭ ‬والحوار‭ ‬بين‭ ‬الثقافات،‭ ‬والدكتور‭ ‬ديفيد‭ ‬فيرنانيز‭ ‬بويانا،‭ ‬السفير‭ ‬والمراقب‭ ‬الدائم‭ ‬لجامعة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسلام‭ ‬لدى‭ ‬اليونسكو‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬ومكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭.‬

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‬وخلال‭ ‬الفعالية‭ ‬استعرض‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي،‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واهتمامها‭ ‬البالغ‭ ‬بالقضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأطفال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صدور‭ ‬قانون‭ ‬الطفل‭ ‬وقانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬انضمام‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬والبروتوكولين‭ ‬الاختياريين‭.‬

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‬وبيّن‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬بأن‭ ‬استحداث‭ ‬منصب‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬المؤسسة،‭ ‬لما‭ ‬لهذا‭ ‬الموضوع‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬قصوى‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬الفضلى،‭ ‬ومنع‭ ‬أية‭ ‬انتهاكات‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬حياته‭ ‬ونشأته،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬استحداث‭ ‬منصب‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬أداة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‮

‬‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬لتعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بوجيري،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬أن‭ ‬الخطوة‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬التي‭ ‬أقدمت‭ ‬عليها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬مطلع‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وهي‭ ‬تدشين‭ ‬منصب‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬لتتحقق‭ ‬لولا‭ ‬توافر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬الموضوعية‭ ‬الهامة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬تصديق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬للعام‭ ‬1992‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الآليات‭ ‬التعاقدية‭ ‬وغير‭ ‬التعاقدية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬توصياتها‭ ‬الختامية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسياسات‭ ‬والتدابير‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأن‭ ‬موضوع‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬قد‭ ‬أثير‭ ‬‮

‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬توصيات‭ ‬هيئات‭ ‬المعاهدات‭ ‬مؤخرًا‭ ‬وكذلك‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬لآلية‭ ‬الاستعراض‭ ‬الدوري‭ ‬الشامل‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للعام‭ ‬2022،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬قرار‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بأخذ‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها‭ ‬بوضع‭ ‬جميع‭ ‬توصيات‭ ‬اللجان‭ ‬التعاقدية‭ ‬وغير‭ ‬التعاقدية‭ ‬المعنية‭ ‬بموضوع‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬موضع‭ ‬التنفيذ،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الممنوحة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬انشائها،‭ ‬لهو‭ ‬دليل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬جدية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬توصيات‭ ‬اللجان‭ ‬التعاقدية‭ ‬وغير‭ ‬التعاقدية‭ ‬ورغبتها‭ ‬الصادقة‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬معها‭.‬

كما‭ ‬قدمت‭ ‬الدكتورة‭ ‬حورية‭ ‬حسن،‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬استعراضًا‭ ‬شاملاً‭ ‬حول‭ ‬المهام‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬مفوض‭ ‬الطفل‭ ‬والتي‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاصات‭ ‬المناطة‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬والواردة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬إنشائها‭ ‬رقم‭ (‬26‭) ‬لسنة‭ ‬2014،‭ ‬المعدل‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2016،‭ ‬فإنه‭ ‬له‭ ‬ولاية‭ ‬عامة‭ ‬لتمثيل‭ ‬آراء‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب،‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دراسة‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬مواءمتها‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬