ولي العهد رئيس الوزراء: مستويات متقدمة للتعاون المشترك بين البحرين وأمريكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬العسكري‭ ‬والدفاعي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬مرتكز‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬فهو‭ ‬أساس‭ ‬التنمية‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وشعوبها‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الفريق‭ ‬بحري‭ ‬تشارلز‭ ‬برادفورد‭ ‬كوبر‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬بالقيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬قائد‭ ‬الأسطول‭ ‬الخامس،‭ ‬وستيفن‭ ‬بوندي‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬سموه‭ ‬بقائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬بالقيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬قائد‭ ‬الأسطول‭ ‬الخامس‭ ‬وبالسفير‭ ‬الأمريكي،‭ ‬منوهًا‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬مختلف‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬وآخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬والتي‭ ‬ستشكل‭ ‬مرتكزاً‭ ‬ثابتاً‭ ‬لدفع‭ ‬التعاون‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية‭ ‬والعسكرية،‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬والتجارة‭ ‬والاستثمار،‭ ‬وستسهم‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬للمنطقة‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬التوجهات‭ ‬التنموية‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بالمرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬وما‭ ‬تهدف‭ ‬إليه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والتكامل‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬وعزمهما‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬وفق‭ ‬القيم‭ ‬والرؤى‭ ‬المشتركة،‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬الأمني‭ ‬والعسكري‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والازدهار‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭.‬