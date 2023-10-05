ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: الإنجازات والنجاحات المتحققة بسواعد كوادرنا الوطنية محل تقدير واعتزاز الجميع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) لدى لقاء سموه الدفعة الثامنة من منتسبي برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية..
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن إسهامات الكوادر الوطنية المخلصة والإنجازات المشرفة والنجاحات المتحققة التي تشكل فريق البحرين هي محل اعتزاز وتقدير لدى الجميع، لافتاً إلى أهمية مواصلة تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز دورها في مسيرة البناء والتطوير بما يسهم بالدفع بمختلف القطاعات التنموية نحو مستويات أكثر تنافسية بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
جاء ذلك لدى لقاء سموه، في قصر القضيبية أمس، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وحمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، الدفعة الثامنة من منتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أشار سموه إلى أن الاستثمار في الكوادر الحكومية أولوية دائمة تُسَخَر من أجلها كافة الجهود، باعتبارهم المحرك الأساسي لمختلف مسارات
العمل الحكومي، مشيداً بما بذله منتسبو الدفعة الثامنة من جهود حثيثة خلال فترة انتدابهم في مكتب رئيس مجلس الوزراء وما أظهروه من مستوى مهني ومسؤولية عالية، تسهم في تطوير الأداء الحكومي وإثرائه إلى جانب المهارات والخبرات المكتسبة لتحقيق أهداف البرنامج، مثنياً سموه على المشاريع النهائية التي قدمها المنتسبون والأفكار التي قاموا بتقدميها وتنفيذها خلال فترة انتدابهم بالبرنامج.
وقال سموه إننا نلمس من كافة أعضاء فريق البحرين الذين ينجزون عملهم بكل إتقان وعزم في مختلف مواقع عملهم مشاعر الإخلاص والولاء والانتماء لهذه الأرض الغالية، ونفخر بمنجزاتهم الوطنية ونشد على أيديهم لمواصلة العطاء لرفعة وطنهم ونهضته، ونستمد منهم عزيمتنا للمضي قدماً من أجل مواصلة المساعي الهادفة للتقدم والنماء لتحقيق مستقبلٍ أكثر ازدهاراً للوطن والأجيال القادمة.
من جانبهم أعرب منتسبو الدفعة الثامنة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن بالغ شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بتطوير الكوادر الحكومية وتقديم كافة الدعم والمساندة، معاهدين سموه على مواصلة الجهود والعطاء من أجل نماء الوطن ورفعته.
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