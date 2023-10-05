ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: الإنجازات والنجاحات المتحققة بسواعد كوادرنا الوطنية محل تقدير واعتزاز الجميع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬إسهامات‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة‭ ‬والإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬والنجاحات‭ ‬المتحققة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬محل‭ ‬اعتزاز‭ ‬وتقدير‭ ‬لدى‭ ‬الجميع،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تمكين‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬بالدفع‭ ‬بمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التنموية‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬تنافسية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وحمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الدفعة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬أولوية‭ ‬دائمة‭ ‬تُسَخَر‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬كافة‭ ‬الجهود،‭ ‬باعتبارهم‭ ‬المحرك‭ ‬الأساسي‭ ‬لمختلف‭ ‬مسارات‭

‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬بذله‭ ‬منتسبو‭ ‬الدفعة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬حثيثة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬انتدابهم‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وما‭ ‬أظهروه‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬مهني‭ ‬ومسؤولية‭ ‬عالية،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬وإثرائه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المهارات‭ ‬والخبرات‭ ‬المكتسبة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬البرنامج،‭ ‬مثنياً‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬المنتسبون‭ ‬والأفكار‭ ‬التي‭ ‬قاموا‭ ‬بتقدميها‭ ‬وتنفيذها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬انتدابهم‭ ‬بالبرنامج‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إننا‭ ‬نلمس‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬ينجزون‭ ‬عملهم‭ ‬بكل‭ ‬إتقان‭ ‬وعزم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬عملهم‭ ‬مشاعر‭ ‬الإخلاص‭ ‬والولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬لهذه‭ ‬الأرض‭ ‬الغالية،‭ ‬ونفخر‭ ‬بمنجزاتهم‭ ‬الوطنية‭ ‬ونشد‭ ‬على‭ ‬أيديهم‭ ‬لمواصلة‭ ‬العطاء‭ ‬لرفعة‭ ‬وطنهم‭ ‬ونهضته،‭ ‬ونستمد‭ ‬منهم‭ ‬عزيمتنا‭ ‬للمضي‭ ‬قدماً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬المساعي‭ ‬الهادفة‭ ‬للتقدم‭ ‬والنماء‭ ‬لتحقيق‭ ‬مستقبلٍ‭ ‬أكثر‭ ‬ازدهاراً‭ ‬للوطن‭ ‬والأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

من‭ ‬جانبهم‭ ‬أعرب‭ ‬منتسبو‭ ‬الدفعة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرهم‭ ‬وامتنانهم‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬بتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬وتقديم‭ ‬كافة‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة،‭ ‬معاهدين‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬والعطاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نماء‭ ‬الوطن‭ ‬ورفعته‭.‬