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مذكرة تفاهم لتدريب منتسبي إدارة تنفيذ الأحكام والمستفيدين من العقوبات البديلة

10/5/2023 7:10:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقع‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬والدكتور‭ ‬مهند‭ ‬إسماعيل‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية،‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬لتقديم‭ ‬برامج‭ ‬تعليمية‭ ‬ودورات‭ ‬تدريبية‭ ‬مختصة‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الإدارة‭ ‬والمستفيدين‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬خطوة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تطبيق‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬المشروع‭ ‬التنموي‭ ‬الشامل‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وحرص‭ ‬الحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬تأهيل‭ ‬وتطوير‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬متابعة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬منتسبي‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وتنمية‭ ‬مهارات‭ ‬النزلاء‭ ‬وتحسين‭ ‬مستواهم‭ ‬العلمي‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬عليهم‭ ‬بالنفع‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬محكوميتهم‭ ‬وإعادة‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وحرصاً‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬على‭ ‬إصلاح‭ ‬وتأهيل‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬ودمجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬منتسبي‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بمختلف‭ ‬المجالات‭. ‬

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