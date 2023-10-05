مذكرة تفاهم لتدريب منتسبي إدارة تنفيذ الأحكام والمستفيدين من العقوبات البديلة

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- Akhbar Al Khaleej) وقع الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، والدكتور مهند إسماعيل إبراهيم رئيس الجامعة الخليجية، مذكرة تفاهم بين الجانبين لتقديم برامج تعليمية ودورات تدريبية مختصة لمنتسبي الإدارة والمستفيدين من العقوبات البديلة.
وبهذه المناسبة، أكد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أن العقوبات البديلة خطوة متقدمة في إطار تطبيق قيم ومبادئ المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وحرص الحكومة الرشيدة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية والتركيز على تأهيل وتطوير المستفيدين من تنفيذ القانون، منوها إلى متابعة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وحرصه على تطبيق أفضل المعايير العالمية في العقوبات البديلة والسجون المفتوحة.
وأضاف أن هذه الدورات التدريبية ستسهم في رفع كفاءة منتسبي الإدارة من جهة، وتنمية مهارات النزلاء وتحسين مستواهم العلمي من جهة أخرى، بما يعود عليهم بالنفع بعد انتهاء مدة محكوميتهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وحرصاً من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على إصلاح وتأهيل المستفيدين من العقوبات البديلة ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تدريب منتسبي الإدارة في ضوء تعزيز الشراكة مع المنظمات والمؤسسات الناشطة في تأهيل الكوادر الوطنية بمختلف المجالات.
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