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انعقاد الاجتماع التحضيري لمنتدى حوار المنامة

10/5/2023 7:09:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة،‮
‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‮
‬للتحضير‭ ‬لأعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬للأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬المنامة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭(‬ IISS ‭)‬‮
‬،‮
‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية
المعنية‭.‬‮

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬المنامة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية
بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬وتحليل‭ ‬أبرز‭ ‬القضايا‭ ‬والتطورات‭ ‬السياسية‭ ‬والدفاعية‭ ‬والأمنية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والعالم،‭ ‬وتبادل‭ ‬الرؤى‭ ‬والأفكار‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والخبراء‭ ‬الدوليين‭ ‬إزاء‭ ‬التحديات‭ ‬المشتركة‭.‬

واستعرض‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الخطط‭ ‬والترتيبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمنتدى‭ ‬حوار‭ ‬المنامة،‭ ‬المزمع‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭-‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬التنظيمية‭ ‬واللوجستية‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬السنوية‭ ‬للأمن‭ ‬الإقليمي،‭ ‬بما‭ ‬يبرز‭ ‬دورها‭ ‬المحوري‭ ‬كشريك‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والازدهار‭ ‬ودعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

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