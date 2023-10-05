انعقاد الاجتماع التحضيري لمنتدى حوار المنامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، أمس بمقر الوزارة،
الاجتماع التنسيقي
للتحضير لأعمال المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة»، وذلك بحضور ممثلي المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية(
IISS )
،
وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية
المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية أهمية «حوار المنامة» الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية
بالتعاون مع وزارة الخارجية في مناقشة وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية والدفاعية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتبادل الرؤى والأفكار بين كبار المسؤولين والخبراء الدوليين إزاء التحديات المشتركة.
واستعرض الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، الخطط والترتيبات المتعلقة بمنتدى حوار المنامة، المزمع عقده في الفترة من 17-19 نوفمبر المقبل، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على توفير كل التسهيلات التنظيمية واللوجستية لإنجاح هذه القمة السنوية للأمن الإقليمي، بما يبرز دورها المحوري كشريك فاعل في ترسيخ الأمن والسلام والازدهار ودعم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة والعالم.
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