النائب عبدالنبي سلمان لـ((أخبار الخليج)):استجواب وزيري العمل والمواصلات قائم حتى عودة مفصولي طيران الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: وليد دياب
ثمن النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان ما تم التوافق عليه خلال اجتماع امس بين الوفد الحكومي برئاسة نائب رئيس محلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة والفريق النيابي برئاسة رئيس مجلس النواب احمد بن سلمان المسلم بشأن اعادة الموظفين المفصولين من شركة طيران الخليج بنفس العقود والامتيازات التي كانت مخصصة لهم ، مؤكدا ان اللجنة النيابية المعنية بملف الموظفين البحرينيين المفصولين من طيران الخليج حريصة على ضرورة عودة هؤلاء الموظفين الى مناصبهم بالإضافة الى رد اعتبارهم ومحاسبة المسؤولين عن اثارة هذه القضية وما شكلته من تداعيات نحن في غنى عنها.
وقال النائب في تصريح لـ (اخبار الخليج) ان توجه 30 عضوا من اعضاء مجلس النواب لتقديم استجواب لوزيري العمل والمواصلات سيظل قائما حتى عودة جميع المفصولين الى عملهم ورد اعتبارهم ومحاسبة المسؤولين عن فصلهم.
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