النائب عبدالنبي سلمان لـ((أخبار الخليج)):استجواب وزيري العمل والمواصلات قائم حتى عودة مفصولي طيران الخليج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





ثمن‭ ‬النائب‭ ‬الاول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬التوافق‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬امس‭ ‬بين‭ ‬الوفد‭ ‬الحكومي‭ ‬برئاسة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬محلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والفريق‭ ‬النيابي‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬بشأن‭ ‬اعادة‭ ‬الموظفين‭ ‬المفصولين‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بنفس‭ ‬العقود‭ ‬والامتيازات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مخصصة‭ ‬لهم‭ ‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬النيابية‭ ‬المعنية‭ ‬بملف‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬المفصولين‭ ‬من‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬عودة‭ ‬هؤلاء‭ ‬الموظفين‭ ‬الى‭ ‬مناصبهم‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬رد‭ ‬اعتبارهم‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬اثارة‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬وما‭ ‬شكلته‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬غنى‭ ‬عنها‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ‭ (‬اخبار‭ ‬الخليج‭) ‬ان‭ ‬توجه‭ ‬30‭ ‬عضوا‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لتقديم‭ ‬استجواب‭ ‬لوزيري‭ ‬العمل‭ ‬والمواصلات‭ ‬سيظل‭ ‬قائما‭ ‬حتى‭ ‬عودة‭ ‬جميع‭ ‬المفصولين‭ ‬الى‭ ‬عملهم‭ ‬ورد‭ ‬اعتبارهم‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬فصلهم‭.‬