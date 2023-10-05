Friday, 06 October 2023 04:38 GMT

مجلس النواب وفريق حكومي يستعرضان مستجدات موظفي مجموعة طيران الخليج

10/5/2023 7:09:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رئيس مجلس النواب: الحفاظ على حقوق الموظف البحريني أولوية وطنية

نائب رئيس الوزراء: الحكومة تعتز بالكوادر البحرينية..
وموظفو «طيران الخليج» جزء أصيل من فريق البحرين

وزير العمل: حلول توافقية ومخرجات مرضية لـ 22 موظفا من بين 24 وفق عدة خيارات

تأكيدا‭ ‬لمبدأ‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطات،‭ ‬عُقد‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬اجتماع‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وفريق‭ ‬حكومي‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وذلك‭ ‬لاستعراض‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬إعادة‭ ‬موظفي‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬ضمن‭ ‬كوادر‭ ‬الشركة‭ ‬ممن‭ ‬شملهم‭ ‬قرار‭ ‬دمج‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬إداراتهم‭ ‬المساندة‭ ‬وإتاحة‭ ‬عدة‭ ‬خيارات‭ ‬أمامهم‭.‬

وحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬الوزراء‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي،‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬الوزير‭ ‬المسؤول‭ ‬أمام‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بمجلسيها‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬ويوسف‭ ‬بن‭ ‬عبدالحسين‭ ‬خلف،‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية،‭ ‬ونواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة،‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬وحمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي،‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ود‭. ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي،‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭.‬

فيما‭ ‬حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬أحمد،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والنائب‭ ‬محمود‭ ‬ميرزا‭ ‬فردان،‭ ‬والنائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬حسن،‭ ‬والنائب‭ ‬خالد‭ ‬صالح‭ ‬بوعنق،‭ ‬والنائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬إبراهيم،‭ ‬والنائب‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬العليوي،‭ ‬والنائب‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬محمد‭.‬


وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جعلت‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني،‭ ‬وعدم‭ ‬المساس‭ ‬بمكتسباته،‭ ‬وصون‭ ‬كرامته،‭ ‬أولوية‭ ‬وطنية‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة،‭ ‬التزاماً‭ ‬بما‭ ‬أكده‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬ودستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالتجاوب‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬مشترك‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بحضور‭ ‬النواب،‭ ‬لبحث‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬إعادة‭ ‬موظفي‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬ضمن‭ ‬كوادر‭ ‬الشركة،‭ ‬ممن‭ ‬شملهم‭ ‬قرار‭ ‬دمج‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬إداراتهم‭ ‬المساندة‭ ‬وإتاحة‭ ‬عدة‭ ‬خيارات‭ ‬أمامهم،‭ ‬مثمناً‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬به‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشركة‭ ‬تجاه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الشركة،‭ ‬بحيثياته‭ ‬وإجراءاته‭ ‬وطريقته‭ ‬غير‭ ‬المقبولة،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬محاسبة‭ ‬متخذ‭ ‬القرارات‭ ‬غير‭ ‬المدروسة،‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬تكرارها‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والتي‭ ‬أساءت‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬الدولة‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬والخدمات،‭ ‬ورعاية‭ ‬مصالح‭ ‬المواطنين،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوقهم،‭ ‬والاعتزاز‭ ‬الدائم‭ ‬بالكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مواقع‭ ‬العمل،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الحكومة،‭ ‬يمضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬العمالية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الموظف‭ ‬البحريني،‭ ‬وتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬للمواطنين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القطاعات،‭ ‬ودعم‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين،‭ ‬والخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬النوعية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬أولوية‭ ‬وأفضلية‭ ‬البحريني‭ ‬عند‭ ‬التوظيف،‭ ‬ومعرباً‭ ‬معاليه‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكل‭ ‬أصحاب‭ ‬السعادة‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬موقفهم‭ ‬الوطني‭ ‬المشرف‭ ‬الموحد،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الموظف‭ ‬البحريني،‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوقه‭ ‬وصون‭ ‬كرامته،‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الأمانة‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الوطنية،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬نقل‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تحيات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬سموه‭ ‬قد‭ ‬وجه‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬لطلب‭ ‬عقد‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لاستعراض‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬إعادة‭ ‬موظفي‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬ضمن‭ ‬كوادر‭ ‬الشركة‭ ‬ممن‭ ‬شملهم‭ ‬قرار‭ ‬دمج‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬إداراتهم‭ ‬المساندة‭ ‬وإتاحة‭ ‬عدة‭ ‬خيارات‭ ‬أمامهم؛‭ ‬تأكيداً‭ ‬لما‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬يعزز‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬التشريعي‭ ‬والرقابي‭ ‬أركان‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقانون‭ ‬التي‭ ‬أرسى‭ ‬قواعدها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مسيرة‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة،‭ ‬وما‭ ‬توليه‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬الحكومية‭ ‬بطلب‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬تبرهن‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬إيمان‭ ‬الحكومة‭ ‬الراسخ‭ ‬بمنطلقات‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬وفق‭ ‬مبادئ‭ ‬الشفافية‭ ‬والتكامل‭ ‬والتوافق؛‭ ‬لتحقيق‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬اعتزاز‭ ‬الحكومة‭ ‬بالكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والأهلي،‭ ‬وتقديرها‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬جميع‭ ‬العاملين،‭ ‬لاسيما‭ ‬منتسبي‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬والذين‭ ‬يعتبرون‭ ‬جزءاً‭ ‬أصيلاً‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬المُلهَم‭ ‬بالعزم،‭ ‬والقادر‭ ‬بالعزيمة‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬المساهمة‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬لها‭ ‬الاستدامة‭ ‬المنشودة،‭ ‬ويحقق‭ ‬لها‭ ‬التطور‭ ‬المستمر‭.‬

ونوَّه‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بدور‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬القابضة‭ ‬وإسهامات‭ ‬جميع‭ ‬موظفيها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬دعامة‭ ‬أساسية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ورافداً‭ ‬مهماً‭ ‬لتوفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬نوعية‭ ‬للمواطنين‭.‬

وأشار‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬راسخة‭ ‬وشاملة‭ ‬بفضل‭ ‬تشريعاتها‭ ‬الوطنية‭ ‬الرصينة،‭ ‬لافتاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ترتيبات‭ ‬إعادة‭ ‬موظفي‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬ضمن‭ ‬كوادر‭ ‬الشركة،‭ ‬قد‭ ‬جرت‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المنظمة‭ ‬للعلاقة‭ ‬بين‭ ‬العامل‭ ‬وصاحب‭ ‬العمل،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬قانونية‭ ‬وإدارية‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتباعها‭ ‬داخلياً‭.‬

وبيَّن‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬ ‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العمل ‭ ‬قد‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬التوفيق‭ ‬بين‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬وموظفيها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أفضى‭ ‬ضمن‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬لتسويات‭ ‬كفلت‭ ‬تأمين‭ ‬الاستقرار‭ ‬الوظيفي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للموظفين‭ ‬الذين‭ ‬أبدى‭ ‬غالبيتهم‭ ‬قبول‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭ ‬والملائمة‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬الحقوق‭ ‬الوظيفية‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لما‭ ‬أبدوه‭ ‬من‭ ‬تفهم‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬استيضاح‭ ‬الحقائق‭ ‬والوقوف‭ ‬عليها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استعداد‭ ‬الحكومة‭ ‬وفق‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬للتعاون‭ ‬الدائم‭ ‬والمعهود‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحفظ‭ ‬للوطن‭ ‬منجزاته‭ ‬وللمواطن‭ ‬حقوقه‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬قدَّم‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬عرضاً‭ ‬أشار‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬مساعي‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬وما‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬توافقية‭ ‬لعدد‭ ‬22‭ ‬موظفاً‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬24‭ ‬آخرين،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬عدة‭ ‬خيارات‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬لتجاوب‭ ‬الشركة‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬مخرجات‭ ‬مُرضِية‭ ‬تحفظ‭ ‬للموظفين‭ ‬حقوقهم،‭ ‬وتكفل‭ ‬للشركة‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬بعض‭ ‬إداراتها،‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءتها‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬وتتمثل‭ ‬تلك‭ ‬الخيارات‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬وظائف‭ ‬بديلة‭ ‬للموظفين‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬للمجموعة‭ ‬مع‭ ‬احتفاظهم‭ ‬برواتبهم‭ ‬والمزايا‭ ‬الوظيفية‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬كانوا‭ ‬يحصلون‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬وظائفهم‭ ‬السابقة،‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬وصرف‭ ‬المستحقات،‭ ‬أو‭ ‬التقاعد‭ ‬لمن‭ ‬تؤهلهم‭ ‬سنوات‭ ‬الخدمة‭ ‬لذلك‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬قد‭ ‬أنشئت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬ويندرج‭ ‬تحت‭ ‬مظلتها‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأكاديمية‭ ‬الخليج‭ ‬للطيران،‭ ‬وشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭.‬

MENAFN05102023000055011008ID1107198715

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث