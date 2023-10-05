مجلس النواب وفريق حكومي يستعرضان مستجدات موظفي مجموعة طيران الخليج

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نائب رئيس الوزراء: الحكومة تعتز بالكوادر البحرينية..

وموظفو «طيران الخليج» جزء أصيل من فريق البحرين

وزير العمل: حلول توافقية ومخرجات مرضية لـ 22 موظفا من بين 24 وفق عدة خيارات

تأكيدا‭ ‬لمبدأ‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطات،‭ ‬عُقد‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬اجتماع‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وفريق‭ ‬حكومي‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وذلك‭ ‬لاستعراض‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬إعادة‭ ‬موظفي‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬ضمن‭ ‬كوادر‭ ‬الشركة‭ ‬ممن‭ ‬شملهم‭ ‬قرار‭ ‬دمج‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬إداراتهم‭ ‬المساندة‭ ‬وإتاحة‭ ‬عدة‭ ‬خيارات‭ ‬أمامهم‭.‬

وحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬الوزراء‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي،‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬الوزير‭ ‬المسؤول‭ ‬أمام‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بمجلسيها‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬ويوسف‭ ‬بن‭ ‬عبدالحسين‭ ‬خلف،‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية،‭ ‬ونواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة،‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬وحمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي،‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ود‭. ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي،‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭.‬

فيما‭ ‬حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬أحمد،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والنائب‭ ‬محمود‭ ‬ميرزا‭ ‬فردان،‭ ‬والنائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬حسن،‭ ‬والنائب‭ ‬خالد‭ ‬صالح‭ ‬بوعنق،‭ ‬والنائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬إبراهيم،‭ ‬والنائب‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬العليوي،‭ ‬والنائب‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬محمد‭.‬





وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جعلت‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني،‭ ‬وعدم‭ ‬المساس‭ ‬بمكتسباته،‭ ‬وصون‭ ‬كرامته،‭ ‬أولوية‭ ‬وطنية‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة،‭ ‬التزاماً‭ ‬بما‭ ‬أكده‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬ودستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالتجاوب‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬مشترك‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بحضور‭ ‬النواب،‭ ‬لبحث‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬إعادة‭ ‬موظفي‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬ضمن‭ ‬كوادر‭ ‬الشركة،‭ ‬ممن‭ ‬شملهم‭ ‬قرار‭ ‬دمج‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬إداراتهم‭ ‬المساندة‭ ‬وإتاحة‭ ‬عدة‭ ‬خيارات‭ ‬أمامهم،‭ ‬مثمناً‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬به‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشركة‭ ‬تجاه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الشركة،‭ ‬بحيثياته‭ ‬وإجراءاته‭ ‬وطريقته‭ ‬غير‭ ‬المقبولة،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬محاسبة‭ ‬متخذ‭ ‬القرارات‭ ‬غير‭ ‬المدروسة،‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬تكرارها‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والتي‭ ‬أساءت‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬الدولة‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬والخدمات،‭ ‬ورعاية‭ ‬مصالح‭ ‬المواطنين،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوقهم،‭ ‬والاعتزاز‭ ‬الدائم‭ ‬بالكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مواقع‭ ‬العمل،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الحكومة،‭ ‬يمضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬العمالية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الموظف‭ ‬البحريني،‭ ‬وتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬للمواطنين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القطاعات،‭ ‬ودعم‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين،‭ ‬والخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬النوعية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬أولوية‭ ‬وأفضلية‭ ‬البحريني‭ ‬عند‭ ‬التوظيف،‭ ‬ومعرباً‭ ‬معاليه‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكل‭ ‬أصحاب‭ ‬السعادة‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬موقفهم‭ ‬الوطني‭ ‬المشرف‭ ‬الموحد،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الموظف‭ ‬البحريني،‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوقه‭ ‬وصون‭ ‬كرامته،‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الأمانة‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الوطنية،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬نقل‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تحيات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬سموه‭ ‬قد‭ ‬وجه‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬لطلب‭ ‬عقد‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لاستعراض‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬إعادة‭ ‬موظفي‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬ضمن‭ ‬كوادر‭ ‬الشركة‭ ‬ممن‭ ‬شملهم‭ ‬قرار‭ ‬دمج‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬إداراتهم‭ ‬المساندة‭ ‬وإتاحة‭ ‬عدة‭ ‬خيارات‭ ‬أمامهم؛‭ ‬تأكيداً‭ ‬لما‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬يعزز‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬التشريعي‭ ‬والرقابي‭ ‬أركان‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقانون‭ ‬التي‭ ‬أرسى‭ ‬قواعدها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مسيرة‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة،‭ ‬وما‭ ‬توليه‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬الحكومية‭ ‬بطلب‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬تبرهن‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬إيمان‭ ‬الحكومة‭ ‬الراسخ‭ ‬بمنطلقات‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬وفق‭ ‬مبادئ‭ ‬الشفافية‭ ‬والتكامل‭ ‬والتوافق؛‭ ‬لتحقيق‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬اعتزاز‭ ‬الحكومة‭ ‬بالكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والأهلي،‭ ‬وتقديرها‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬جميع‭ ‬العاملين،‭ ‬لاسيما‭ ‬منتسبي‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬والذين‭ ‬يعتبرون‭ ‬جزءاً‭ ‬أصيلاً‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬المُلهَم‭ ‬بالعزم،‭ ‬والقادر‭ ‬بالعزيمة‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬المساهمة‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬لها‭ ‬الاستدامة‭ ‬المنشودة،‭ ‬ويحقق‭ ‬لها‭ ‬التطور‭ ‬المستمر‭.‬

ونوَّه‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بدور‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬القابضة‭ ‬وإسهامات‭ ‬جميع‭ ‬موظفيها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬دعامة‭ ‬أساسية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ورافداً‭ ‬مهماً‭ ‬لتوفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬نوعية‭ ‬للمواطنين‭.‬

وأشار‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬راسخة‭ ‬وشاملة‭ ‬بفضل‭ ‬تشريعاتها‭ ‬الوطنية‭ ‬الرصينة،‭ ‬لافتاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ترتيبات‭ ‬إعادة‭ ‬موظفي‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬ضمن‭ ‬كوادر‭ ‬الشركة،‭ ‬قد‭ ‬جرت‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المنظمة‭ ‬للعلاقة‭ ‬بين‭ ‬العامل‭ ‬وصاحب‭ ‬العمل،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬قانونية‭ ‬وإدارية‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتباعها‭ ‬داخلياً‭.‬

وبيَّن‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬ – ‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العمل – ‭ ‬قد‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬التوفيق‭ ‬بين‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬وموظفيها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أفضى‭ ‬ضمن‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬لتسويات‭ ‬كفلت‭ ‬تأمين‭ ‬الاستقرار‭ ‬الوظيفي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للموظفين‭ ‬الذين‭ ‬أبدى‭ ‬غالبيتهم‭ ‬قبول‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭ ‬والملائمة‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬الحقوق‭ ‬الوظيفية‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لما‭ ‬أبدوه‭ ‬من‭ ‬تفهم‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬استيضاح‭ ‬الحقائق‭ ‬والوقوف‭ ‬عليها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استعداد‭ ‬الحكومة‭ ‬وفق‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬للتعاون‭ ‬الدائم‭ ‬والمعهود‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحفظ‭ ‬للوطن‭ ‬منجزاته‭ ‬وللمواطن‭ ‬حقوقه‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬قدَّم‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬عرضاً‭ ‬أشار‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬مساعي‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬وما‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬توافقية‭ ‬لعدد‭ ‬22‭ ‬موظفاً‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬24‭ ‬آخرين،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬عدة‭ ‬خيارات‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬لتجاوب‭ ‬الشركة‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬مخرجات‭ ‬مُرضِية‭ ‬تحفظ‭ ‬للموظفين‭ ‬حقوقهم،‭ ‬وتكفل‭ ‬للشركة‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬بعض‭ ‬إداراتها،‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءتها‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬وتتمثل‭ ‬تلك‭ ‬الخيارات‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬وظائف‭ ‬بديلة‭ ‬للموظفين‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬للمجموعة‭ ‬مع‭ ‬احتفاظهم‭ ‬برواتبهم‭ ‬والمزايا‭ ‬الوظيفية‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬كانوا‭ ‬يحصلون‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬وظائفهم‭ ‬السابقة،‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬وصرف‭ ‬المستحقات،‭ ‬أو‭ ‬التقاعد‭ ‬لمن‭ ‬تؤهلهم‭ ‬سنوات‭ ‬الخدمة‭ ‬لذلك‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬قد‭ ‬أنشئت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬ويندرج‭ ‬تحت‭ ‬مظلتها‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأكاديمية‭ ‬الخليج‭ ‬للطيران،‭ ‬وشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭.‬