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إطلاق مشروع الربط الإلكتروني لدعم أسر النزلاء المستحقين

10/5/2023 7:09:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلقت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬مشروع‭ ‬الربط‭ ‬الالكتروني‭ ‬بشأن‭ ‬دعم‭ ‬أسر‭ ‬النزلاء،‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات،‭ ‬ممن‭ ‬تنطبق‭ ‬عليهم‭ ‬معايير‭ ‬الاستحقاق‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بنادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخة‭ ‬مشاعل‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتخطيط‭ ‬والتنظيم‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وإيناس‭ ‬محمد‭ ‬الماجد‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لتنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬بوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والعميد‭ ‬عبدالسلام‭ ‬العريفي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإصلاح‭ ‬والتأهيل‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتخطيط‭ ‬والتنظيم‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬الربط‭ ‬الالكتروني‭ ‬بين‭ ‬الوزارتين‭ ‬إنساني‭ ‬واجتماعي‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬إجراءات‭ ‬التسجيل‭ ‬والتنفيذ‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لأسر‭ ‬النزلاء‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬توفير‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬لهم،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬عبر‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

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