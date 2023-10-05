إطلاق مشروع الربط الإلكتروني لدعم أسر النزلاء المستحقين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أطلقت وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية مشروع الربط الالكتروني بشأن دعم أسر النزلاء، المسجلين في قاعدة البيانات، ممن تنطبق عليهم معايير الاستحقاق.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بنادي ضباط الأمن العام، بحضور الشيخة مشاعل بنت خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية وإيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية والعميد عبدالسلام العريفي مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل.
وبهذه المناسبة، أكدت الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم أن مشروع الربط الالكتروني بين الوزارتين إنساني واجتماعي ويسهم في تسريع إجراءات التسجيل والتنفيذ لتقديم الدعم اللازم لأسر النزلاء بما يضمن توفير الحياة الكريمة لهم، مؤكدة حرص وزارة الداخلية على تطبيق المزيد من الخطوات والبرامج التي تصب في هذا الجانب، عبر تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
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