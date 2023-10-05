أمين عام الأعلى للمرأة تشيد بمنهجية وزارة الداخلية لإدارة برنامج السجون المفتوحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬ثمنت‭ ‬الأنصاري‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬ومتابعة‭ ‬الخطط‭ ‬الحكومية‭ ‬لمواصلة‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬برنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬والقائم‭ ‬على‭ ‬مشاركات‭ ‬مجتمعية‭ ‬فاعلة‭ ‬للوصول‭ ‬للأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الأنصاري‭ ‬بأن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬وطني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬يأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬واستقرار‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الركيزة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ويضع‭ ‬في‭ ‬الحسبان‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬المؤسسة‭ ‬الأسرية‭ ‬بالدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬لتتجاوز‭ ‬أية‭ ‬صعوبات‭ ‬أو‭ ‬ظروف‭ ‬طارئة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تعمل‭ ‬عليه‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بكل‭ ‬جدية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادراتها‭ ‬المجتمعية‭ ‬المتعددة‭ ‬والتي‭ ‬يتعاون‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬ضمن‭ ‬ما‭ ‬يتولاه‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬مكمل‭ ‬لرفع‭ ‬مستويات‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬والأمن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشادت‭ ‬الانصاري‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تعليقها‭ ‬بجهود‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج،‭ ‬وأعربت‭ ‬عن‭ ‬تمنيات‭ ‬المجلس‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الطموح‭ ‬والمتحضر‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬وتجويد‭ ‬الخيارات‭ ‬وعدالة‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرص‭ ‬أمام‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬تمتعهم‭ ‬بحقوقهم‭ ‬الإنسانية‭ ‬كاملة‭.‬