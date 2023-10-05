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مقتل 66 شخصا وإصابة حوالي 190 آخرين كحصيلة أولية لاستهداف الكلية الحربية في سوريا

10/5/2023 3:12:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت إذاعة "شام أف أم" السورية، يوم الخميس، إن 66 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب حوالي 190 آخرين كحصيلة أولية لاستهداف حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص.
وفي وقت سابق أكد بيان صادر عن قيادة الجيش السوري أن هجوما بمسيرات على حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان "إمعانا في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري، قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج".
وأضافت "أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملا إجراميا غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غاليا".

روسيا اليوم

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