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بوتين: روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية في حالتين

10/5/2023 3:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه في العقيدة العسكرية الروسية يوجد سببان لاحتمال استخدام الأسلحة النووية وهي الهجوم على روسيا والتهديد الوجودي لها.

روسيا اليوم

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