بوتين: روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية في حالتين

بوتين: روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية في حالتين
التاريخ
10/5/2023 3:12:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه في العقيدة العسكرية الروسية يوجد سببان لاحتمال استخدام الأسلحة النووية وهي الهجوم على روسيا والتهديد الوجودي لها.
روسيا اليوم
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