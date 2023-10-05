Thursday, 05 October 2023 11:34 GMT

سوريا تعلن الحداد 3 أيام

10/5/2023 3:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة السورية الحداد الرسمي 3 أيام بدءاً من تاريخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الهجوم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص.
وجاء في الإعلان أنه سيتم تنكس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وجميع السفارات والهيئات الدبلوماسية بالخارج طيلة هذه المدة.

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