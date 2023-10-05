سوريا تعلن الحداد 3 أيام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة السورية الحداد الرسمي 3 أيام بدءاً من تاريخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الهجوم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص.
وجاء في الإعلان أنه سيتم تنكس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وجميع السفارات والهيئات الدبلوماسية بالخارج طيلة هذه المدة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN05102023000208011052ID1107198360
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.