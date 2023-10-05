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الاحتلال يغلق محال تجارية في نابلس

10/5/2023 3:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، في بلدة حوارة، جنوب نابلس.
وأفاد مصدر، بأن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في بلدة حوارة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، كما شددت من إجراءاتها على الحواجز المنتشرة حول مدينة نابلس.
وفا




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