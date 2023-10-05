الاحتلال يغلق محال تجارية في نابلس
التاريخ
10/5/2023 3:12:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، في بلدة حوارة، جنوب نابلس.
وأفاد مصدر، بأن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في بلدة حوارة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، كما شددت من إجراءاتها على الحواجز المنتشرة حول مدينة نابلس.
وفا
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