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بوتين: خسائر أوكرانيا خلال الهجوم المضاد تتجاوز 90 ألف قتيل

10/5/2023 3:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم المضاد تتجاوز 90 ألف قتيل.
وأضاف الرئيس الروسي خلال الجلسة الموسعة لـ "منتدى فالداي الدولي للحوار" المنعقد في منتجع سوتشي: "فقط منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو، بحسب أحدث البيانات، فقدت الوحدات الأوكرانية أكثر من 90 ألف شخص، هذه الخسائر غير قابلة للتعويض”.
وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال نفس الفترة 557 دبابة وقرابة 1900 مركبة مدرعة من مختلف الفئات.
وفي وقت سابق، قال بوتين إن تصرفات روسيا في دونباس تمليها في المقام الأول أولوية حماية المدنيين.

روسيا اليوم

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