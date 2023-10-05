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تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

10/5/2023 3:12:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في شرق المملكة.
ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
🔺 التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق المملكة.

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