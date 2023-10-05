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العيسوي يلتقي اعضاء جمعية فينان التعاونية الزراعية

10/5/2023 3:12:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الخميس الموافق 5-10-2023 اعضاء جمعية فينان التعاونية الزراعية /لواء الشوبك / برئاسة النائب الدكتور توفيق المراعية .

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