العيسوي يلتقي اعضاء جمعية فينان التعاونية الزراعية
التاريخ
10/5/2023 3:12:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الخميس الموافق 5-10-2023 اعضاء جمعية فينان التعاونية الزراعية /لواء الشوبك / برئاسة النائب الدكتور توفيق المراعية .
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