المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعوية للاستعلام عن الدوائر الانتخابية عبر الرسائل النصية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي حملة توعوية عبر الرسائل النصية للاستعلام عن الدوائر الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني ١١٧١٠٠ وعلى مدار الساعة.
وبحسب الهيئة، فقد استقبل مركز الاتصال الخاص بالهيئة أكثر من ١٣ الف استعلام خلال الفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، كما استقبلت صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة عددا من الاستعلامات حول الدائرة الانتخابية.
يذكر أن استقبال الاتصالات سيستمر على مدار اربع وعشرين ساعة ولكافة ايام الاسبوع.
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