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المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعوية للاستعلام عن الدوائر الانتخابية عبر الرسائل النصية

10/5/2023 3:12:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي حملة توعوية عبر الرسائل النصية للاستعلام عن الدوائر الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني ١١٧١٠٠ وعلى مدار الساعة.


وبحسب الهيئة، فقد استقبل مركز الاتصال الخاص بالهيئة أكثر من ١٣ الف استعلام خلال الفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، كما استقبلت صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة عددا من الاستعلامات حول الدائرة الانتخابية.
يذكر أن استقبال الاتصالات سيستمر على مدار اربع وعشرين ساعة ولكافة ايام الاسبوع.

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