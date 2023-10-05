Thursday, 05 October 2023 11:33 GMT

وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى إطلاق حملة لتعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن

10/5/2023 3:12:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكدّت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الخميس، أنّ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي شكلّت إشارة حقيقية على الجدّية والالتزام الحكومي الكامل بأن يكون محور مشاركة المرأة فيها أساسياً، وقد انعكست هذه الجدّية في التقارير الدورية الشهرية المستمرة من خلال وحدة المتابعة الإنجاز، وهو دليل على أنّ الاستراتيجية انتقلت من الإطار المفاهيمي والسياساتي إلى الجانب التطبيقي.
وأضافت بني مصطفى، وهي رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، خلال رعايتها للمؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة الإعلامية الوطنية الثانية تحت شعار "شغلَك/ شغلِك بنفس المكان"، ضمن مشروع تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن، أنّ الاستراتيجية أصبحت جزءاً من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وهذا "يدّل على أننا نمضي بخطوات عملية وحقيقية من خلال تكريس كافة الامكانيات لتحقيق هذه الرؤية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظّم في شهر حزيران من العام الماضي، ورسمت لنا الطريق للعشر السنوات القادمة".
وأشارت إلى أهمية التعاون مع كافة البلديات في المملكة وأمانة عمّان، من خلال الجهود التي تقوم بها وحدات تمكين المرأة التي استحدثت فيها، وإلى أهمية الدور الذي تقوم به، وكذلك الجهود التي قامت بها وزارتي العمل والصناعة والتجارة والتموين، حيث أثمرت في نقل النساء من قطاع العمل غير المنظّم إلى المنظّم، والتي كان لمجلسي النواب والأعيان دور بارز فيها.
ولفتت بني مصطفى إلى المكاسب التشريعية التي تتوالى لدعم المرأة، والتعديلات الأخيرة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي والتي وسعت التأمينات الخاصة بالنساء العاملات في الزراعة، وكذلك إقرار مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام دور الحضانة، والذي يأتي لغايات تشجيع السيدات على إنشاء دور الحضانة، والذي يشكّل قطاع العمل فيه أحد القطاعات الهامة لمساعدتهن في الحصول على فرص العمل، وشعورهن بالأمان لأطفالهن من خلال توفير بيئة آمنة ومحفِزة لأطفالهن، وكذلك نظام المشتريات الحكومي الذي يتيح أفضيلة للمنتجات التي تكون من مشاريع تديرها السيدات أو مملوكة لهّن.
وقالت إن "زيادة وتعزيز فرصة مشاركة المرأة الاقتصادية، ليس مطلباً خاص بالنساء، بل ينعكس عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهن بأسره، وهدفنا الوصول الى مضاعفة المشاركة الاقتصادية لتصل إلى 28% مع الانتهاء من رؤية التحديث الاقتصادي"، لافتةً إلى "أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به وسائل الإعلام في دعم وتمكين النساء في تعزيز مشاركتهن الاقتصادية".
وعلى هامش الحملة نُفذت جلسة نقاشية بينت فيها إيمان العكور، مديرة مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي في وزارة العمل، استراتيجية عمل الوزارة الخاصة بتعديلات قانون العمل لتمكين المرأة من خلال إطلاق حملة "وعي 2"، لتشغيل وتوظيف المرأة وذوي الإعاقة، إضافة إلى تحديث التشريعات لتمكين المرأة.




MENAFN05102023000208011052ID1107198354

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث