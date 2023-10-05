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صدور نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي

10/5/2023 3:12:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدرت في الجريدة الرسمية مساء الخميس، عدة أنظمة من بينها نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي.
واشتملت الجريدة على نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب، ونظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام، ونظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية.
إضافة إلى نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ونظام معدل لنظام الخدمة المدنية.

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