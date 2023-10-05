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كريم عبدالعزيز يروي تفاصيل إصابته بـ9 جلطات

10/5/2023 3:12:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشف الممثل المصري كريم عبدالعزيز عن تفاصيل إصابته بتسع جلطات في لندن عام 2011، قائلا: "كنت رايح أعمل لوالدتي عملية، فوجئت بآلام غير طبيعية في صدري، افتكرتها برد في الأول".
وبعد الفحوصات تبيّن أنه يعاني من جلطات بالرئة كما أشار عبدالعزيز، ورغم إصرار طبيبته بأن يبقى بالمستشفى، حاول الفنان تركها بكل الوسائل المتاحة، وطلب دكتور آخر حتى يوافق على خروجه، بشرط أن يتلقى العلاج في أحد المراكز الطبية خارج المستشفى.
وعلق بلهجته المصرية خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "sold out": "رحت عملت أشعة، ومشيت من المستشفى، فوجئت تاني يوم برسائل من زوجتي، الدكتورة بتطلب مقابلتي فورًا، رحت لاقيت المستشفى مستنياني، دخلت عند دكتورة قالت لي: (إنت هتموت)، فاندهشت جدًا، فقالت لي: (إنت عندك تسع جلطات في الرئة، إنت إزاي واقف على رجلك)، فبعدها أول حاجة طلبتها إني أشوف ولادي".
وتابع: "قعدت في المستشفى 4 أيام في العناية المركزة، وكان أكثر شيء مركز فيه ولادي، والأعمار بيدي الله، وطلبت أشوف دكتور تاني، وشوفت فعلًا وأكد لي إني مصاب بـ 9 جلطات بالرئة، وسألني: شغال إيه؟، قولتله: أنا ممثل، وخرجني بناء على اتفاق الالتزام بالأدوية وحقن سيولة، مفيش سجاير ولا ضغط.. وعملت كل ده في لندن".
وأضاف عبدالعزيز أن علاجه استمر شهرًا كاملًا، وبعدها تعافى من الأزمة الصحية.
فوشيا




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