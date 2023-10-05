توقعات أن تكون نسبة الإصابة بالسكري أكثر من 50% في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- توقع رئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة كامل العجلوني، الخميس، أن تكون نسبة الإصابة بالسكري أكثر من 50%.
وقال العجلوني، إنه لم يتم إجراء أي دراسة بشأن نسبة السكري بعد عام 2016، لكنه بين أن النسبة يمكن حسابها.
وأوضح أن النسبة كانت في عام 1993 إلى عام 1995 قرابة 25% وفي عام 2016 وصلت إلى 46.5% من الفئة العمرية التي تزيد عن 25 عاما.
وعن أعراض مرض السكري، أكد العجلوني أن الأعراض تختلف من شخص إلى آخر مشيرا إلى أن مرضى السكري يعانون من مضاعفاته قبل أن تبدأ أعراضه.
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