Thursday, 05 October 2023 11:33 GMT

توقعات أن تكون نسبة الإصابة بالسكري أكثر من 50% في الأردن

10/5/2023 3:12:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- توقع رئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة كامل العجلوني، الخميس، أن تكون نسبة الإصابة بالسكري أكثر من 50%.
وقال العجلوني، إنه لم يتم إجراء أي دراسة بشأن نسبة السكري بعد عام 2016، لكنه بين أن النسبة يمكن حسابها.
وأوضح أن النسبة كانت في عام 1993 إلى عام 1995 قرابة 25% وفي عام 2016 وصلت إلى 46.5% من الفئة العمرية التي تزيد عن 25 عاما.
وعن أعراض مرض السكري، أكد العجلوني أن الأعراض تختلف من شخص إلى آخر مشيرا إلى أن مرضى السكري يعانون من مضاعفاته قبل أن تبدأ أعراضه.




MENAFN05102023000208011052ID1107198351

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث