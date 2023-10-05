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مجلس محافظة الزرقاء يوقع وثيقة تعهد بعدم إطلاق العيارات النارية بالمناسبات

10/5/2023 3:12:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وقع رئيس وأعضاء مجلس محافظة الزرقاء، اليوم الخميس، على وثيقة تعهد بعدم إطلاق الأعيرة النارية بالمناسبات وعدم التوسط لمن يستخدم السلاح الناري، داعين الجهات الرسمية بضرورة التشديد وعدم التهاون مع كل من يطلق الأعيرة النارية .


وقال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، إن هذه الظاهرة تشكل خرقًا للقانون وإرباكًا للحياة اليومية للمواطنين، داعيًا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية، إذ ان إطلاق الأعيرة النارية يعد تعد على حرية الآخرين .


وأوضح الخضري، أن أهالي الزرقاء تعهدوا بعدم المشاركة في أي مناسبة يتم فيها إطلاق الأعيرة النارية، كما تعهدوا بمغادرة أي حفل يتم فيه إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدًا ضرورة توعية المواطنين بهذه القضية التي حصدت أرواح الأبرياء من أبناء الأردن .

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