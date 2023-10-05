مجلس محافظة الزرقاء يوقع وثيقة تعهد بعدم إطلاق العيارات النارية بالمناسبات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وقع رئيس وأعضاء مجلس محافظة الزرقاء، اليوم الخميس، على وثيقة تعهد بعدم إطلاق الأعيرة النارية بالمناسبات وعدم التوسط لمن يستخدم السلاح الناري، داعين الجهات الرسمية بضرورة التشديد وعدم التهاون مع كل من يطلق الأعيرة النارية .
وقال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، إن هذه الظاهرة تشكل خرقًا للقانون وإرباكًا للحياة اليومية للمواطنين، داعيًا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية، إذ ان إطلاق الأعيرة النارية يعد تعد على حرية الآخرين .
وأوضح الخضري، أن أهالي الزرقاء تعهدوا بعدم المشاركة في أي مناسبة يتم فيها إطلاق الأعيرة النارية، كما تعهدوا بمغادرة أي حفل يتم فيه إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدًا ضرورة توعية المواطنين بهذه القضية التي حصدت أرواح الأبرياء من أبناء الأردن .
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