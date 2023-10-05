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المغرب.. الأمن ينفي وجود عصابة لاختطاف الأطفال في أغادير

10/5/2023 3:12:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نفت ولاية أمن أغادير وسط غربي المغرب، بشكل قاطع تسجيل أي شكاية أو بلاغ بخصوص اختطاف أو اختفاء بخلفية إجرامية على مستوى المدينة.
وقالت ولاية أمن أغادير في بيان إنها تفاعلت بسرعة وجدية مع تسجيلات صوتية تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، تدعي بشكل تضليلي وجود عصابة إجرامية تنشط في اختطاف الأطفال بأحد أحياء مدينة أغادير.
وأضاف المصدر أنه وتفنيدا لهذه الادعاءات الكاذبة، تؤكد ولاية أمن أغادير أنها باشرت عملية مراجعة شاملة لكافة المعطيات المتوفرة لدى مصالحها المختصة، حيث تبين أنه لم يتم نهائيا تسجيل أي شكاية أو وشاية أو بلاغ بخصوص أي واقعة اختطاف أو اختفاء بخلفية إجرامية.
وذكرت في البيان "وإذ تنفي ولاية أمن أغادير هذا الخبر الزائف الذي يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، فإنها تؤكد في المقابل أن الأبحاث جارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ترويج هذه الأخبار الكاذبة".

روسيا اليوم

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