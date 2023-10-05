الاحتلال يعتقل شابا من البيرة
التاريخ
10/5/2023 3:12:31 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
البيرة/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابا من حي البالوع في مدينة البيرة.
وأفاد شهود عيان بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حي البالوع، وداهمت محل صرافة، واعتقلت شابا من داخله.
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