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الاحتلال يعتقل شابا من البيرة

10/5/2023 3:12:31 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) البيرة/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابا من حي البالوع في مدينة البيرة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حي البالوع، وداهمت محل صرافة، واعتقلت شابا من داخله.

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