إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جلبون قرب جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN/أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية جلبون شمال شرق جنين.

وقال رئيس المجلس القروي إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت الحي الغربي، وشنت حملة تفتيش، واندلعت على إثرها مواجهات، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وقرية نزلة زيد جنوب غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري، وكما اقتحمت قريتي رمانة وعانين غربا، وشنت حملات تمشيط واسعة.