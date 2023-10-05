إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جلبون قرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية جلبون شمال شرق جنين.
وقال رئيس المجلس القروي إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت الحي الغربي، وشنت حملة تفتيش، واندلعت على إثرها مواجهات، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وقرية نزلة زيد جنوب غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري، وكما اقتحمت قريتي رمانة وعانين غربا، وشنت حملات تمشيط واسعة.
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