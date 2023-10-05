مصرع مواطن في حادث سير غرب رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/لقي مواطن (59 عاما) مصرعه، مساء اليوم الخميس، إثر حادث سير وقع على الطريق الواصل بين عين جريوت وبيت عور التحتا، غرب رام الله.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان، إن بلاغا ورد حول وقوع حادث سير غرب مدينة رام الله، أصيب على إثره عدة مواطنين بجروح وصفت بين بليغة ومتوسطة، جرى نقلهم

إلى مستشفيات مدينة رام الله، حيث أعلن الأطباء في مستشفى يافا عن وفاة أحد المصابين.

وأكد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور، للوقوف على ملابساته.