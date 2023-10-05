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ارتفاع الاسترليني أمام الدولار

10/5/2023 3:12:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صعد الجنيه الإسترليني اليوم الخميس أمام الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).


ووفق التقارير الصادرة عن المراكز المالية البريطانية، ارتفع الاسترليني مقابل العملتين عند 214ر1 دولار، و 155ر1 يورو.

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