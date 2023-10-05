العراق يوقف جميع عمليات السحب النقدي بالدولار مطلع 2024

ذكر مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي أن البلاد ستحظر السحب النقدي، والمعاملات بالدولار الأمريكي اعتباراً من الأول من يناير 2024، وذلك في أحدث مسعى، للحد من إساءة استخدام احتياطات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية، والتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال مازن أحمد مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي لـ«رويترز»: إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 في المئة من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنوياً من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار، بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأمريكية على الدينار.

وقال أحمد: إن الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024، لكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار.