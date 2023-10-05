العراق يوقف جميع عمليات السحب النقدي بالدولار مطلع 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكر مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي أن البلاد ستحظر السحب النقدي، والمعاملات بالدولار الأمريكي اعتباراً من الأول من يناير 2024، وذلك في أحدث مسعى، للحد من إساءة استخدام احتياطات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية، والتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.
وقال مازن أحمد مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي لـ«رويترز»: إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 في المئة من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنوياً من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار، بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأمريكية على الدينار.
وقال أحمد: إن الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024، لكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار.
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