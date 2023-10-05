بناء مستودع جديد في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي بـ85 مليون درهم

توصلت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي إلى شراكة جديدة مع «إم إس إم لوجستيك إل إل سي»، الشركة المتخصصة في أعمال البناء والتطوير، لإنشاء مجمع جديد من المباني داخل المنطقة الحرة، باستثمارات تبلغ قيمتها 85 مليون درهم.

وسيكون هذا أول مشروع يتم تطويره في منطقة الفلاح التي تقع شرق مطار أبوظبي الدولي، ويتضمن إنشاء مستودع بمساحة إجمالية قدرها 16,500 متر مربع، مع إمكانية تقسيمها ثلاثة أقسام لاستخدامات تخزينية متنوعة، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 28,623 متراً مربعاً. وبناءً على الخطط الموضوعة، ستبدأ المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأخير من العام الجاري، وتتضمن استئجار مساحة 28,623 متراً مربعاً من الأرض.

ووقع الطرفان على اتفاقية مساطحة رسمياً خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» بأبوظبي، أكبر حدث للطاقة في العالم. وبموجبها، وحصلت «إم إس إم لوجستيك» على تكليف لإنشاء مبنى وتأجير قطعة أرض في المنطقة الحرة بمطارات أبوظبي بالقرب من المنطقة المخصصة لتطوير المرحلة الأولى في منطقة الفلاح.

وقالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: يدل إعلاننا عن أحدث نموذج على التزامنا بالتعاون مع الشركات الدولية في إطار نظام منطقتنا الحرة والحرص على تعزيز نموها. إن هذه المنطقة تتمتع بتاريخ حافل من العمل مع شركات من مختلف القطاعات، ويسعدنا إطلاق تعاوننا مع «إم إس إم لوجستيك»، لدمج خبراتها مع مواردنا وبنيتنا التحتية، بهدف تطوير مرافق عالمية قادرة على تلبية احتياجات الشركات المحلية والدولية.

يشار إلى أن «إم إس إم لوجستيك» عملت منذ تأسيسها في عام 2006 على ترسيخ سمعتها شريكاً موثوقاً في تصميم وبناء المجمعات الصناعية واللوجستية والتجارية. وسبق لها أن عملت مع العديد من العلامات التجارية الشهيرة عالمياً، وقامت ببناء أكثر من 1,650,000 متر مربع من العقارات التجارية.

من جانبه، قال إيفجيني جوركين، مدير عام «إم إس إم لوجستيك»: يسعدنا العمل داخل المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، في مشروع سيؤدي إلى توسيع نطاق عملياتنا في أبوظبي. إن هذه المنطقة القائمة على أرقى الحلول المبتكرة تستقطب باستمرار الشركات المحلية والإقليمية والعالمية الراغبة في تأسيس عملياتها وتنفيذ المشاريع في أبوظبي. ونتطلع إلى بناء شراكة ناجحة طويلة الأمد معها.